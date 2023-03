Legalizarea canabisului în România, în scopuri medicale: Care sunt pacienții ce vor putea folosi drogul în scop recreativ

Proiectul de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical este din nou în prim plan.

După ce a fost inițiat încă din decembrie 2019 și adoptat tacit de Senat, a rămas „la sertar” în Camera Deputaților. Însă a fost pus din nou pe ordinea de zi la comisiile de specialitate și urmează să fie dezbătut și votat și în plen.

Proiectul a fost dezbătut luni, 13 martie, în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților.

Ce prevede legea

Legea aflată în Parlament prevede normele privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul, distribuţia, transportul, deținerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea și tranzitul pe teritoriul naţional, în scop medical, ale plantelor de canabis și ale substantelor preparate pe baza acestor plante.

De asemenea, se va înființa Agenţia Naţională privind utilizarea plantelor de canabis, substanţelor și preparatelor ce conţin canabis in scop medical.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Agenţia Naţională privind Canabisul in scop medical, stabilesc, prin ordin comun, condiţiile de cultivare a plantei de canabis și criteriile privind calitatea culturilor.

Producătorii vor avea nevoie de autorizație de la Ministerul Agriculturii.

„Cultivarea fără autorizaţie a plantelor de canabis, indiferent dacă se urmărește sau nu un scop medical, este interzisă.

Este permisă cultivarea plantelor de canabis numai in condiţiile in care prelucrarea se realizează in vederea utilizării în scop medical şi/sau in scop de cercetare științifică, numai cu autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcţile pentru agricultură și dezvoltare rurală judetene sau a municipiului București și cu avizul Agenţiei Naţionale privind Canabisul, in conformitate cu dispozițiile prezentei legi şi în baza normelor metodologice de aplicare a acesteia”, se mai arată în proiectul de lege.

Plantele de canabis, substanţele și preparatele ce conţin canabis pot fi prescrise pacienţilor doar de medicii specialişti titulari ai autorizaţiei de liberă practică.

Cine va beneficia de tratament

Proiectul prevede că pacienții grav bolnavi vor beneficia de tratament cu canabis.

„Din perspectiva impactului social, se apreciază că prezentul proiect de act normativ va aduce beneficii considerabile și chiar o șansă la viaţă pacienților diagnosticaţi cu cancer, HIV/SIDA, epilepsie, Alzheimer, artrită, sindromul Tourette, Crohn, contribuind la îmbunătățirea sistemului de sănătate publică prin introducerea pe piață a unor preparate”, se arată în expunerea de motive.

Țări în care s-a legalizat

Inițiatorii au expus în explicațiile legii și țările europene în care a fost legalizat canabisul.

În Portugalia, Parlamentul a adoptat legalizarea canabisului in scop medicinal în vara anului 201 8; astfel, persoanele care primesc o prescripție medicală pe bază de canabis pot utiliza substanța sau preparatul ce conţine canabis in baza acesteia. Din păcate,

însă, costul exorbitant al acestor substanțe sau preparate nu este acoperit de asigurările naționale de sănătate din Portugalia

O altă țară care permite utilizarea în scop de tratament a canabisului este Olanda, în care, începând cu 2001, funcționează Oficiul Canabisului Medicamental (OMC), agenţia guvemului olandez ce deţine monopol pe piața fumizării canabisului medical la farmacii și medici de familie, în conformitate cu prevederile Convenţiei ONU din 1961. Producătorii sunt autorizați de guverul olandez și trebuie să vândă toate produsele OMC, care urmează a distribui, ulterior, farmaciilor. OMC oferă soiuri de canabis medical, cu diferite niveluri de THC (variind de la mai putin de 1% până la aproximativ 22%) Și CBD (variind de la mai puțin de 1% până la aproximativ 9%), o concentrație mult mai ridicată decât cea prevăzută in dispozițiile Regulamentului din cadrul Politicii Agricole Comune.

În Olanda, costurile sunt de aproximativ 45 de euro pentru 5 grame pentru pacienţi. Substanțele pe bază de canabis se utilizează pentru: ameliorarea simptomelor care apar din scleroza multiplă, HIV / SIDA, cancer, durere neurogenă pe termen lung și ticuri asociate cu sindromul Tourette. La fel ca in celelalte state membre, fumatul nu este recomandat de producător, iar metodele preferate de utilizare includ inhalarea dintr-un vaporizator și perfuzarea în ceai.

Potrivit unui studiu european, în martie 2015, aproximativ 1 200 de pacienţi își utilizau canabisul medical, prin intermediul unei reţete de la medicul lor, prin farmacie, fără a beneficia de o rambursare totală din sistemul național de asistenţă medicală, dar cu posibilitatea existenței u nei rambursări parţiale din asigurarea de sănătate suplimentară.

Un alt exemplu de stat membru UE în care este legalizată utilizarea canabisului în domeniul medical este Republica Cehă, care a înființat Agenția de Stat pentru Canabisul Medical ca departament special al Institutului de Stat pentru Controlul Drogurilor, menită a stabili reguli pentru prescripția medicală, farmacii și medici, însă un registru special in acest sens a funcționat abia cu incepere din 2014. În Cehia, utilizarea produselor medicamentoase pe bază de canabis este posibilă numai în conformitate cu Comunicarea ministerială din 2013, iar prescripția ar trebui să precizeze modul de utilizare Și nivelul THC, admis până la 21%.

Legislația cehă prevede ca pacienții să aibă vârsta de peste 18 ani. Prima recoltă internă a fost distribuită farmaciilor în martie 2016, prețul final find de aproximativ 3,70 EUR / gram (preţul mediu al canabisului ilicit din Republica Cehă era de aproximativ 7,40

EUR/ gram in 2014).

Alt stat membru care cuprinde, în legislatia sa naţională, posibilitatea de tratament pe bază de canabis este Italia, în care Ministerul Sănătăţii este organismul coordonator pentru canabisul medical. Din noiembrie 2015, ministerul poate emite permise de cultivare, producţie, deținere și utilizare, iar plantele de canabis pot fi prescrise pe bază de prescripție medicală cu termen limitat de valabilitate. În Italia, utilizarea canabisului este prescrisă doar pentru tratamentul simptomatic asociat tratamentelor standard, unde rezultatele nu pot fi obținute prin tratamente tradiționale. Ca eligibilitate pentru prescrierea substanțelor sau

preparatelor ce conțin canabis, evidențiem, în special, spasticitatea, durerea cronicã, greaţă.

