Ce se ascundea în spatele afacerii ”Prețuim sănătatea”. Ciocolată, acadele și prăjiturele ”vegane” pline de canabis, vândute ca la piață

Canabisul, o substanță total interzisă în România, fiind catalogată drept drog de risc, a început să se vândă la noi în țară sub forma unor prăjituri, acadele sau băuturi energizate similare celor care se comercializează în magazinele de profil din Olanda.

Sub o aparentă legalitate, afaceriștii susțin că au dreptul să pună la vânzare astfel de produse și în România cu condiția ca THC (compus al canabisului) să fie într-o concentrație foarte mică sub 0.2 la sută.

Greșit, susțin autoritățile române, care au început să închidă astfel de magazine, fizice și online, mai întâi în București, Prahova, iar acum în Brașov.

”Prețuim Sănătatea” este un SRL din Brașov care, în cursul anului 2019, a deschis un magazin online care folosește drept siglă planta de canabis, prin intermediul cărora se vindeau la liber produse, în general dulciuri, pline de canabis. Produsele erau vândute inclusiv prin intermediul paginii de Facebook, „verdecbd”, cât şi prin site-ul www.verdecbd.ro, totul la vedere.

Produsele vândute de societatea „Preţuim Sănătatea” SRL aveau denumiri spectaculoase, dar niciuna nu făcea referire la conținutul ”prăjiturilor”. „Critical Kush”, „CBD Cookies”, „Girl Scout Cookies”, „Gorilla Cookies”, „Brownie export”, „Brownie vegan”, „kush muffin”, „Chocolate haze muffin”, „Blueberry muffins”, „Choc chip cookie CBD”, „O Geez”, brioşe, vată de zahăr – „Vanilla CBD cotton candy”, „Banana CBD cotton candy”, ciocolată, acadele, băuturi energizante – „Chillo”, „Swiss – Ice tea”, „Natural Hemp Heart”, „White widow”, Diesel Tonic era vândute cu prețuri mult prea mari pentru niște acadele sau sucuri banale, de la 90 de lei la 340 de lei.

Un investigator sub acoperire, autorizat de DIICOT Brașov, a făcut o comandă de la acest magazin, iar în zece minute avea produsele. De la secțiunea „Extracte de cânepă”, a comandat produsul „Ulei CBD 20% Full Spectrum Premium”, care figura la preţul de 349 lei.

Investigatorul a primit o pungă din hârtie de culoare albă având un stiker inscripţionat „The World of Hemp - It's all about health” precum şi un bon capsat, cu preţul de 429 lei, sumă pe care de altfel a şi plătit-o. În interiorul pungii se aflau un plic din plastic transparent, autosigilant, ce conţinea fragmente vegetale uscate, tip muguri, cu aspect specific plantei de cannabis și Diesel Tinic Ulei CBD 20% Full Spectrum Premium. La analizele de laborator a reieșit că produsele primite de la magazinul care ”prețuia sănătatea” conținueau o cantitate de THC într-o concentrație mult peste 0.2 la sută.

La data de 19.01.2021 s-au efectuat 23 de percheziţii la persoanele fizice şi juridice implicate în afacerea ”sănătoasă”. Din cauza numărului foarte mare de produse ridicate, au fost trimise spre expertizare iniţial mostre din fiecare, pentru a se identifica produsele care conţineau THC, ulterior fiind expediate la Laboratorul Central de Analiză şi Profil al Drogurilor şi restul bunurilor despre care s-a confirmat conţinutul de THC.

Rezultatul probelor de laborator au confirmat oficial că, în realitate, magazinele respective nu făceau altceva decât trafic de droguri.

În urma anchetei, societatea ”Prețuim Sănătatea” a fost condamnată de Tribunalul Brașov pentru trafic de droguri și sancționată cu amendă în cuantum de 30.000 de lei și confiscarea produselor care conțineau THC. Administratorul societății a făcut acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, fiind condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității.

