Uleiul de canabis, eficient pentru tratarea autismului. Ce arată ultimele studii

O echipă de cercetători din Israel, de la Universitatea Tel Aviv, a tratat cu succes autismul în experimente pe animale cu ajutorul uleiului de canabis medicinal.

Cercetătorii au descoperit că tratamentul cu ulei de canabis medicinal îmbunătăţeşte atât parametrii comportamentali ai autismului, cât şi pe cei biochimici.

Rezultatele studiului, condus de doctoranda Shani Poleg, au fost prezentate în jurnalul Translational Psychiatry, publicat de Nature.

''Procesul obişnuit de testare a noilor medicamente implică cercetarea în vase Petri, urmată de modele animale şi, în final, de un studiu clinic pe oameni'', a explicat Daniel Offen, profesor la Facultatea de Medicină Sackler.

''În cazul canabisului medicinal, procesul a fost inversat: tratamentele au început pe oameni. Deoarece canabisul nu este definit ca medicament, au fost deja efectuate studii pe copii şi adolescenţi cu autism - fără cercetări preliminare care să abordeze probleme precum efectul canabisului asupra proceselor biochimice din creier, lichid cefalorahidian sau sânge şi cine poate beneficia de ce tip de ulei de canabis. Există multă dezinformare pe tema canabisului medicinal şi a autismului, iar proiectul de doctorat al lui Shani Peleg reprezintă o cercetare de bază de pionierat în ceea ce priveşte tratarea autismului cu ulei de canabis'', a adăugat Offen.

Autismul este o afecţiune din categoria tulburărilor de neurodezvoltare, iar principalele sale simptome sunt deficienţele sociale şi comportamentele compulsive. Cazurile variază de la uşoare la severe, iar cauzele sunt atât genetice, cât şi de mediu.

La aproximativ 1% dintre cazurile de autism există o asociere cu o mutaţie într-o singură genă, numită Shank3. În acest studiu, cercetătorii de la TAU au folosit modele animale cu o mutaţie la nivelul Shank3 pentru a testa eficacitatea uleiului de canabis în ceea ce priveşte atenuarea simptomelor de autism.

''Am observat că uleiul de canabis are un efect favorabil asupra comportamentelor compulsive şi anxioase la modele animale'', a declarat Shani Poleg. ''Potrivit teoriei predominante, autismul implică supraexcitarea creierului, ceea ce provoacă un comportament compulsiv. În laborator, pe lângă rezultatele la nivel comportamental, am observat o reducere semnificativă a concentraţiei de glutamat, un neurotransmiţător excitator, în lichidul spinal, ceea ce poate explica diminuarea simptomelor comportamentale'', a adăugat cercetătoarea.

Încercând să afle componentele uleiului de canabis care ameliorează simptomele autismului, cercetătorii au descoperit că THC, care este responsabil pentru senzaţia de euforie asociată cu consumul de canabis, este eficient în tratarea autismului, posibil chiar şi în cantităţi mici.

''Studiile clinice care testează tratamentele cu canabis pentru autism implică de obicei tulpini care conţin cantităţi foarte mari de CBD, datorită proprietăţilor antiinflamatoare ale acestei substanţe şi pentru că nu produce o senzaţie de euforie'', a spus Poleg.

''Mai mult decât atât, tulpinile utilizate pentru tratarea autismului conţin de obicei foarte puţin THC, din cauza temerilor legate atât de euforie, cât şi de posibilele efecte pe termen lung. În a doua etapă a studiului nostru am dorit să aflăm care substanţă activă din canabis provoacă îmbunătăţirea comportamentului şi am fost surprinşi să descoperim că tratamentul cu ulei de canabis care conţine THC, dar care nu conţine CBD, produce efecte egale sau chiar mai bune, atât comportamentale, cât şi biochimice. Mai mult, rezultatele noastre sugerează că CBD singur nu are niciun impact asupra comportamentului modelelor animale'', a adăugat cercetătorul.

''Desigur, acesta este un studiu iniţial'', a admis Poleg, ''dar sperăm că prin cercetările noastre de bază vom putea îmbunătăţi tratamentele clinice'', a adăugat el.

''Studiul nostru arată că atunci când tratăm autismul cu ulei de canabis medicinal nu este nevoie de un conţinut ridicat nici de CBD, nici de THC. Am asistat la o îmbunătăţire semnificativă în teste comportamentale în urma tratamentelor cu ulei de canabis care conţin cantităţi mici de THC şi nu am observat efecte pe termen lung în testele cognitive sau emoţionale efectuate la o lună şi jumătate de la debutul tratamentului'', a explicat Daniel Offen.

