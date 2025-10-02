Guvernul canadian își avertizează cetățenii cu pașapoarte cu genul „X” care vor să meargă în SUA: „Vă puteți confrunta cu restricții de intrare”

Pașaport Foto: Pexels

Guvernul Canadei a emis un avertisment de călătorie în care își avertizează cetățenii care au pașapoarte cu genul „X” că s-ar putea confrunta cu probleme la intrarea în Statele Unite.

Autoritățile canadiene au autorizat persoanele non-binare și transgender să treacă „X” pe pașapoartele lor din anul 2019, transmite AFP.

„Deși guvernul Canadei emite pașapoarte pentru persoane care se identifică cu genul „X”, nu poate garanta intrarea sau tranzitarea dumneavoastră prin alte țări”, a spus ministerul canadian de Externe într-un avertisment pentru canadienii care călătoresc în SUA.

Ministrul le-a mai spus cetățenilor că se pot confrunta ”cu restricții de intrare în țările care nu recunosc identitatea de gen „X””.

De la începutul celui de-al doilea mandat, președintele SUA, Donald Trump, a înăsprit politicile privind drepturile persoanelor non-binare și trans din SUA. Încă de la învestirea sa, Trump a declarat că există doar „două sexe, masculin și feminin” și un singur „adevăr biologic”.

După asta, Departamentul de Stat al SUA a oprit imediat emiterea de pașapoarte cu genul „X”, în conformitate cu ordinul executiv. Decizia a fost anulată de o curte de apel pe la începutul lunii septembrie.

Între 2019 și 2024, Canada a emis aproximativ 3.400 de pașapoarte cu genul „X”.

