Calificările pentru Cupa Mondială din Qatar au intrat pe ultima sută de metri.

Canada a obținut azi noapte biletele pentru Cupa Mondială, după victoria 4-0 cu Jamaica.

Canada e pe primul loc în grupă, la trei puncte distanță de SUA și Mexic, care se află și ele pe locuri calificante, dar pot fi ajunse de Costa Rica, astfel că soarta lor se va decide în ultima etapă.

Canada a fost o singură dată la Mondiale, în 1986, când nu a depășit faza grupelor.

WE ARE CANADA! 🍁 WE ARE GOING TO QATAR!#CANMNT #ForCanada #WCQ pic.twitter.com/j6hZYGETak