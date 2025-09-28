OZN-uri pe fundul Atlanticului? Misterul „Roswell-ului canadian” rămâne nerezolvat

La mai bine de cincizeci de ani de la evenimente, incidentul de la Shag Harbour, pe coasta Atlanticului canadian, continuă să alimenteze speculații și să atragă vizitatori, în ciuda lipsei unei explicații oficiale, scrie slate.fr.

În noaptea de 4 octombrie 1967, mai mulți localnici au observat lumini portocalii traversând cerul înainte de a dispărea în ocean, lângă micul port pescăresc Shag Harbour, în Noua Scoție. Martorii au crezut că este vorba despre prăbușirea unui avion și au alertat Jandarmeria Regală a Canadei.

Echipele de intervenție nu au găsit epava niciunui aparat, doar o substanță spumoasă de culoare galbenă la suprafața apei. În zilele următoare, scafandrii au cercetat zona, însă fără rezultate: nu au fost descoperite resturi sau corpuri. Raportul oficial a rămas secret, iar lipsa de răspunsuri a transformat incidentul într-unul dintre cele mai discutate cazuri din literatura ufologică nord-americană.

O anchetă relansată după trei decenii

În anii 1990, ufologul Chris Styles a reluat investigațiile. El a adunat mărturii suplimentare, inclusiv de la foști militari, și a sugerat că în perioada respectivă ar fi avut loc o operațiune NATO de antrenament pentru deminare, cu participarea unor nave americane. Potrivit lui, confuzia martorilor ar putea fi explicată prin exerciții militare desfășurate în larg.

Totuși, Styles a descoperit și relatări din 1960 – anterioare incidentului de la Shag Harbour – care descriau obiecte luminoase observate sub apă, unele părând să „interacționeze” între ele.

Ipoteze și controverse

Unii foști scafandri militari susțin că ar fi văzut „obiecte neidentificate” pe fundul oceanului, unul dintre ele părând să asiste un alt obiect „avariat”. Ei afirmă că li s-a cerut să păstreze tăcerea.

Specialiștii rămân însă prudenți. În lipsa unor dovezi clare, ipotezele variază de la submarine sovietice – active în acea perioadă în Atlantic – până la teste secrete ale marinei canadiene sau americane.

Autoritățile canadiene nu au prezentat niciodată dovezi privind o activitate submarină neobișnuită în zonă, însă suprapunerea mai multor mărturii civile și militare, precum și lipsa unei explicații oficiale, au consolidat reputația incidentului.

Astăzi, Shag Harbour este atât un punct de atracție turistică, cât și un reper pentru pasionații de OZN-uri. Evenimentul din 1967 continuă să fie prezentat ca „Roswell-ul canadian”, un mister care, în ciuda investigațiilor și teoriilor alternative, rămâne nerezolvat.

