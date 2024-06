Bărbatul care face istorie cu zero voturi la alegeri. „Eu sunt adevăratul candidat al unității” FOTO

Un bărbat din Canada a făcut istorie după ce a obținut zero voturi la un scrutin federal. El și-a depus candidatura în semn de protest față de lipsa reformelor electorale din țară.

Félix-Antoine Hamel s-a numărat printre cei 84 de candidați la alegerile parțiale recente care au avut loc în Toronto. El și-a depus candidatura după ce a fost abordat de o comisie care lucrează la promovarea reformei electorale (Longest Ballot Committee).

„Când am văzut rezultatul, am spus: Ei bine, eu sunt adevăratul candidat al unității. Toată lumea este de acord să nu mă voteze”, a spus Hamel pentru CBC News, potrivit The Guardian.

"When I saw the result, I was like, 'Well, I am the true unity candidate. Everyone agrees not to vote for me.'" — Félix-Antoine Hamel, who received zero votes in the Toronto-St. Paul's byelection. https://t.co/W9vaoHINLo . — CBC News (@CBCNews) June 27, 2024

Justin Trudeau a spus în campania electorală că, dacă va câștiga partidul său, alegerile federale din 2015 vor fi ultimele pe vechiul sistem, însă, după ce partidul lui a câștigat, el nu s-a ținut de promisiune.

De asemenea, Longest Ballot Committee mai spune că sistemul din prezent înclină puterea spre partidele care obțin o minoritate din voturi.

Astfel, în semn de protest, comisia a înscris 77 de nume pe buletinul de vot de la Toronto, reușind să ridice totalul candidaților la 84 pentru a încetini numărarea voturilor la alegeri din cauza buletinelor de vot de 1 metru lungime.

Când au fost finalizate numărătorile s-a observat că 6 candidați au primit câte două voturi, iar Hame, nici măcar unul.

Can't help but wonder what more Felix-Antoine Hamel could have done to win over the vote of Felix-Antoine Hamel. pic.twitter.com/Uijvth5T6E — Late X. Paint (@sandyhillcoop) June 25, 2024

Pentru că stă la sute de kilometri distanță de districtul electoral și nu-și are domiciliul în Toronto, bărbatul nu a putut să meargă să se voteze singur.

