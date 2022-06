Un miner care căuta aur în Canada a dat peste o comoară și mai prețioasă. "Este perfectă și frumoasă" FOTO

Un tânăr miner, care săpa prin permafrostul nordic al Canadei, a fost cel care a tras un semnal de alarmă când încărcătorul său frontal a lovit ceva neașteptat în câmpurile de aur din Klondike.

Ceea ce el a descoperit din întâmplare a fost descris ulterior de către paleontologul din teritoriu drept „unul dintre cele mai incredibile animale mumificate din epoca glaciară descoperite vreodată în lume”: o carcasă uimitor de bine conservată a unui pui de mamut lânos, despre care se crede că are peste 35.000 de ani.

„Este perfectă și frumoasă”, a declarat Grant Zazula, paleontologul pentru teritoriul canadian Yukon, pentru Canadian Broadcasting Corporation, referindu-se la puiul de mamut, probabil femelă.

„Are trompă. Are o coadă. Are urechi mici. Are micul capăt al trompei pe care-l putea folosi pentru a apuca iarba”.

El a descris descoperirea drept „cea mai importantă descoperire în paleontologie din America de Nord”. Cu o mare parte din piele și păr intacte, oficialii au spus că descoperirea este cel mai complet mamifer mumificat găsit pe continent.

Se crede că mamutul lânos avea puțin peste o lună când a murit. Cu o lungime de 140 cm, este puțin mai lungă decât singurul pui întreg de mamut lânos descoperit în Siberia în 2007.

Descoperirea a fost făcută pe teritoriul tradițional al primei națiuni Trʼondëk Hwëchʼin.

„Este uimitor”, a spus bătrânul Tr'ondëk Hwëch'in, Peggy Kormendy, într-o declarație. „Mi-a tăiat răsuflarea când au scos prelata”.

Geologii care au recuperat animalul mumificat au găsit o bucată de iarbă în stomacul ei, sugerând că ultimele clipe ale sugarului au fost petrecute la pășunat în timp ce cutreiera un teritoriu care, la acea vreme, găzduia cai sălbatici, lei de peșteră și zimbri uriași de stepă.

Starea sa aproape perfect conservată sugerează că este posibil să fi fost prinsă în noroi înainte de a ajunge înghețată în permafrost în timpul erei glaciare. „Și acel eveniment, de la a fi prins în noroi până la înmormântare, a fost foarte, foarte rapid”, au explicat oamenii de știință, potrivit The Guardian.