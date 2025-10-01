Misterul "femeii din fântână", dezlegat după un secol. "Știm cine a făcut-o" FOTO

Misterul "femeii din fântână", dezlegat după un secol FOTO X/@Independent

Poliția din Canada a identificat rămășițele unei femei - cunoscută anterior doar sub numele de „femeia din fântână” - care a murit în urmă cu mai bine de 100 de ani.

Folosind teste ADN, anchetatorii au reușit să identifice rămășițele ca fiind ale lui Alice Spence, născută Burke. Se crede că s-a mutat în 1913 din St. Louis, Minnesota, în Sutherland, un cartier din Saskatoon, în provincia Saskatchewan din Canada, scrie The Independent.

Poliția canadiană a descoperit rămășițele în iunie 2006, când se excava situl unei foste benzinării.

Dr. Ernie Walker, antropolog criminalist, a declarat luni, într-o conferință de presă, că oasele au fost descoperite într-un sac de pânză, într-un butoi de lemn care fusese aruncat într-o fântână.

Rămășițele ei erau bine conservate, permițând anchetatorilor să preleveze probe de ADN de pe doi dinți și de pe păr, a spus Walker.

„Fără știrea persoanei care l-a scăpat, o bucată de scândură a fântânii se desprinsese și blocase butoiul până la fund”, a continuat Walker.

Autoritățile au reușit apoi să o identifice pe Spence după ce au găsit membri ai familiei și au dezvoltat arbori genealogici.

În acel arbore genealogic se afla și cea mai apropiată rudă în viață a lui Spence, Cindy Camp, strănepoata ei.

„Astăzi, stând aici, simțim un sentiment profund de conexiune nu doar cu Alice, ci și cu generațiile de femei care au venit înaintea ei. Femei ale căror povești merită să fie cunoscute”, a spus Camp la conferința de presă.

„Este cu adevărat uimitor cum ceva atât de puternic precum genealogia genetică poate ajuta la rezolvarea misterelor de mult uitate și poate aduce o încheiere a vieții unor familii precum a noastră.”

Poliția consideră că moartea lui Alice a fost de natură „suspectă”, menționând că se presupune că a fost vorba de un act delictual, a declarat sergentul Darren Funk, dar nu a oferit mai multe detalii.

„Avem dovezi circumstanțiale, dar știm cine a făcut-o. Sunt vechi de 100 de ani. Persoana respectivă nu are dreptul să se apere în instanță astăzi, așa că vom lăsa lucrurile așa”, a spus Funk.

Se crede că ea s-a născut în Michigan în 1881 și a murit între 1916, când a fost menționată într-un recensământ, și 1918, când un incendiu a distrus casa în care locuia cu soțul ei, Charles, și fiica sa, Idella.

Informațiile din 1921 arată că Charles locuia cu Idella, o menajeră, și cu fiul acesteia.

Bunica lui Camp era Idella. „Știind ce știm acum, mi-aș dori să pot vorbi cu bunica mea chiar și o oră, ca să aud versiunea ei a poveștii”, a spus ea.

Se crede că acest caz este cea mai veche anchetă din Canada rezolvată cu ajutorul Investigative Genealogy.

Rămășițele lui Alice au fost îngropate într-un mormânt nemarcat în Cimitirul Woodland pe 29 septembrie 2006.

