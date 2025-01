Reacția Canadei la anunțul făcut de Casa Albă că va taxa produsele importate din această țară cu 25%. "Suntem pregătiți să reacționăm rapid și ferm"

Casa Albă a comunicat oficial că, începând cu sâmbătă, 1 februarie, Statele Unite vor aplica tarife de 25% pentru produsele importate din Canada și Mexic, iar pentru cele din China, tariful va fi de 10%.

Primul răspuns oficial a venit din partea Canadei prin încă premierul Justin Trudeau, care a declarat pe rețeaua X că "nimeni nu își dorește impunerea tarifelor americane asupra bunurilor canadiene".

Mai mult, Trudeau a avertizat Statele Unite că țara sa este pregătită să reacționeze "rapid și ferm".

"Nimeni — de ambele părți ale frontierei — nu își dorește impunerea tarifelor americane asupra bunurilor canadiene.

Astăzi am avut o întâlnire cu Consiliul Canada-SUA. Facem tot posibilul pentru a evita aceste tarife, dar dacă Statele Unite decid să meargă înainte, Canada este pregătită să reacționeze rapid și ferm", a scris Justin Trudeau pe X.

