Românce arestate într-o anchetă de furt și jaf în Canada. Victimele, bătrâni cu bani. Cum acționau femeile

Autor: Maria Mora
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 15:08
Trei dintre româncele arestate în Canada FOTO Facebook/Toronto Police

Patru femei de origine română au fost arestate în ultimele zile, fiind acuzate că făceau parte dintr-o grupare specializată în furturi prin diversiune, având ca victime persoane vârstnice și vulnerabile.

Miercuri, Serviciul de Poliție din Toronto anunță publicul cu privire la o arestare efectuată și la un suspect aflat în dezbatere într-o anchetă privind furtul prin distragere a atenției. Miercuri, 10 septembrie 2025, poliția a răspuns la un apel în jurul orei 13:54, în zona străzilor Blue Jays Way și Front Street.

Suspecta, respectiv Fraga Munteanu, ar fi abordat victima, înmânându-i un trandafir, ulterior cerându-i bani. Femeia a apucat mâna victimei, a masat-o și a sărutat-o.

În timp ce făcea acest lucru, suspecta a furat inelul cu diamant al victimei. Se pare că inelul a fost transferat în mâna unui alt suspect în timpul incidentului. Amândoi au fugit apoi din zonă.

În urma anchetei, una dintre persoanele suspectate a fost arestată. Este vorba despre Fraga Munteanu, în vârstă de 47 de ani, din Toronto, care este acuzată acum de furt de 5.000 de dolari.

Nu există informații sau descrieri ale celui de-al doilea suspect în acest moment. Anchetatorii cred că ar putea exista mai multe victime.

Alt caz similar, cu doar câteva zile înainte

Cu doar câteva zile înainte, trei femei de origine română au fost arestate, fiind acuzate de fapte similare. Acestea sunt suspectate de o serie de furturi și jafuri cu distragere a atenției care au vizat locuitori în vârstă și vulnerabili din oraș, susținând că cele trei au operat ca parte a unei organizații criminale coordonate.

În perioada iulie - începutul lunii septembrie 2025, anchetatorii spun că suspecții au colaborat pentru a comite mai multe furturi, folosind tehnici de distragere a atenției pentru a fura bijuterii și alte obiecte de valoare de la victime nebănuitoare.

Pe 7 septembrie, ofițerii au executat un mandat de percheziție, ceea ce a dus la arestarea Florentinei Alexandru, în vârstă de 44 de ani, a Mirabelei Lăcătușu, în vârstă de 27 de ani, și a unei alte femei, tot pe nume Florentina Alexandru, în vârstă de 37 de ani.

Poliția susține că femeile au furat bijuterii în valoare de mii de dolari. Fiecare dintre acuzate se confruntă cu mai multe acuzații, inclusiv trei capete de acuzare de furt de peste 5.000 de dolari, furt sub 5.000 de dolari și trei capete de acuzare de deținere de venituri obținute din infracțiuni de peste 5.000 de dolari.

De asemenea, acestea sunt acuzate de deținere de venituri obținute din infracțiuni sub 5.000 de dolari și patru capete de acuzare de participare la o organizație criminală. În unele cazuri, victimele au rămas zdruncinate și nu au știut că au fost jefuite decât mult mai târziu.

Poliția din Toronto spune că crede că ar putea exista și alte victime și a publicat imagini cu cele trei femei în speranța de a aduna mai multe informații de la public.

#Canada, #romance arestate, #ancheta furt, #politie toronto, #metoda distragerii , #Canada
