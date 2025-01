Un nou post de televiziune a intrat în grila Digi RCS-RDS. Programul îi va încânta pe cinefili

Veste bună pentru cinefilii români. Încă din luna decembrie 2024 a fost introdus un nou canal TV în grila Digi RCS-RDS.

Noul program se numește FilmMania și aparține grupului AMC Networks International Central and Northern Europe (AMCNI CNE).

Pe parcursul anilor, portofoliul AMCNI s-a extins destul de mult, iar la oferta TV DIGI RCS-RDS s-au adăugat o serie de canale foarte apreciate de telespectatori, cum ar fi: FilmCafe, AMC, JimJam, TV Paprika, Minimax, CBS Reality și ultimul, FilmMania.

„FilmMania completează foarte bine viziunea noastră de a oferi o experiență cinematografică aparte prin filme care încântă și emoționează, alese cu grijă pentru a se potrivi preferințelor diverse ale publicului de toate vârstele. Împreună cu partenerii noștri, suntem încrezători că abonații se vor bucura de divertisment de calitate și de pelicule care au scris istorie în lumea filmului mondial”, a declarat Serghei Bulgac, CEO-ul companiei, potrivit bugetul.ro

De asemenea, noul canal TV aduce în atenția cinefililor români o gamă variată de filme din genuri și epoci diferite. Telespectatorii se pot uita atât la filme de genul thriller, cât și la comedii sau drame romantice.

Filmele din ianuarie și februarie

În lunile ianuarie și februarie 2025, telespectatorii vor putea viziona pe programul FilmMania următoarele filme: The Hitman, Machine Gun Preacher, Joan of Arc, The Fifth Element, A Time To Kill, Zorro, Leon The Professionel, Jaws, Scarface, Taxi și The Bridge Over The River Kwai.

