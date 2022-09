Analiști care urmăresc pe Telegram comentatori din ambele tabere ale războiului din Ucraina au observat un fenomen bizar în ultimele zile.

De la debutul contraatacului ucrainean din sudul țării, administratorii canalelor pro-război încep să le modifice denumirile.

Aceștia șterg literele "Z" și "V", care fuseseră adăugate tocmai pentru a arăta orientarea pro-Rusia.

Telegram s-a evidențiat între rețelele sociale, de la debutul invaziei ilegale a Rusiei în Ucraina, drept cea mai importantă sursă de informare.

"Fenomen interesant în Telegram. Canalele pro-război șterg în masă literele Z și V din numele lor. Luați-l în considerare pe tipul ăsta. Cu doar câteva zile în urmă s-a promovat ca:

„Владлен ТатарZкий”

Acum s-a transformat înapoi în

„Владлен Татарский”.

Acesta este un fenomen de masă", arată pe Twitter jurnalistul rus independent Kamil Galeev.

Even the Wagner mercenary company followed this trend. Just recently their channel was called "Reverse side of Z medal". Now Z is deleted and it's styled just "Reverse side of the medal"

Rats are leaving the ship? pic.twitter.com/huE33ABo3K