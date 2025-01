În discursul de după depunerea jurământului, ținut luni, 20 ianuarie, noul președinte al SUA Donald Trump, a subliniat angajamentul său de a reîntări controlul american asupra Canalului Panama, acuzând țara din America Centrală de o administrare ineficientă a acestei rute comerciale esențiale. Trump a declarat: „Îl luăm înapoi.”

UPDATE 21:35 Jose Raul Mulino, președintele statului Panama, a respins luni, 20 ianuarie, 'de manieră integrală' declarațiile omologului său american, Donald Trump, referitoare la intențiile noului lider de la Casa Albă de a 'recupera' Canalul Panama, și a subliniat încă o dată că respectivul 'canal este și va continua să fie al Panama', informează EFE.

'În numele Republicii Panama și al poporului său, trebuie să resping de manieră integrală cuvintele rostite de președintele Donald Trump cu privire la Panama și la canalul său, în discursul său de învestire. Reiterez ceea ce am spus în mesajul meu către națiune, în data de 22 decembrie: Canalul este și va continua să fie al Panama', a transmis președintele panamez într-un comunicat.

ȘTIREA INIȚIALĂ

De asemenea, președintele Trump a promis că va schimba denumirea muntelui Denali din Alaska în Mt. McKinley, în onoarea fostului președinte american William McKinley, relatează tvrinfo.ro.

"Președintele McKinley a făcut țara noastră foarte bogată prin tarife și prin talent. A fost un om de afaceri înnăscut și i-a dat lui Teddy Roosevelt banii pentru multe dintre lucrurile minunate pe care le-a făcut, inclusiv Canalul Panama, care a fost dat în mod prostesc țării Panama după ce Statele Unite, Statele Unite, vreau să spun, gândiți-vă la asta, au cheltuit mai mulți bani decât au cheltuit vreodată pe un proiect înainte și au pierdut 38 000 de vieți în construirea Canalului Panama.

Am fost tratați foarte rău din cauza acestui cadou prostesc care nu ar fi trebuit făcut niciodată, iar promisiunea Panama față de noi a fost încălcată. Scopul înțelegerii noastre și spiritul tratatului nostru au fost încălcate în totalitate. Navele americane sunt grav suprataxate și nu sunt tratate corect în niciun fel, sub nicio formă, inclusiv Marina Statelor Unite și, mai presus de toate, China operează Canalul Panama, iar noi nu i l-am dat Chinei. L-am dat Panama, și îl luăm înapoi", a declarat Trump.

De Crăciun, pe atunci doar preşedintele ales, Trump ameninţa să reia controlul Canalului Panama şi, mai mult, repeta acuzaţiile cu privire la un amestec chinez.

”Crăciun fericit tuturor, inclusiv minunaţilor militari chinezi care exploatează cu dragoste, dar ilegal, Canalul Panama”, scria el.

Trump’s annual Christmas message this year features taking over Canada, Greenland and the Panama Canal, while condemning “radical left lunatics.” What better way to commemorate the birth of Jesus? pic.twitter.com/dwxgljlKXU