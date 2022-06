Transforma instant o canapea veche intr-una foarte confortabila

Livingul este una dintre cele mai importante camere dintr-o locuinta. Aici va petreceti cea mai mare parte din timp alaturi de familie, prieteni si este locul preferat de divertisment.

Nicio sufragerie nu este completa fara o canapea. Indiferent de marimea acesteia, canapeaua este un element esential ce face parte din ansamblul total al camerei. Aceasta este folosita atunci cand doriti sa va relaxati, sa mancati, sa va uitati la televizor sau chiar si sa dormiti.

Insa, odata cu trecerea timpului aceasta se uzeaza si devine usor mai inconfortabila. In astfel de momente, pentru a o ”readuce la viata” puteti utiliza un topper saltea.

Ce este un top saltea?

Un top saltea este un tip de saltea ce se foloseste de cele mai multe ori ca supliment pentru saltele existente, oferind un plus de confort. Acestea au dimensiuni diferite, in functie de preferintele si nevoile dumneavoastra si cu o grosime cuprinsa intre 5 si 10 centimetri.

Realizata de cele mai multe ori din spuma poliuretanica sau spuma memory, acestea ofera utilizatorilor un confort mai ridicat atunci cand salteaua veche este uzata, prea tare si poate transforma o canapea intr-un loc placut de odihna.

Canapea extensibila pentru invitati

Un topper saltea nu trebuie folosit doar ca supliment pentru cea existenta. In schimb poate fi folosita cu succes si pe o canapea extensibila pentru a o transforma intr-un spatiu confortabil.

Luati in considerare urmatorul scenariu: Sunteti impreuna cu familia sau va invitati prietenii acasa la dumneavoastra la film. Pregatiti floricelele si bauturile carbogazoase preferate si sunteti gata de vizionat. Asezati pe canapea puteti incepe filmul. Insa, pentru a mari confortul si a depasi asteptarile celorlalti, puteti folosi functia ascunsa a canapelei, sa o extindeti si sa ii puneti de asemenea si un topper pentru a mari confortul. Astfel, va puteti bucura impreuna de film in conditii mai bune decat la cinema.

Canapelele extensibile au cateva avataje pe care trebuie sa le luati in considerare:

Salveaza spatiu in camera

O canapea este un element central din livingul dumneavoastra. Insa, acest lucru poate deveni dificil in cazul in care locuiti intr-o garsoniera. Astfel, puteti profita de acest tip de canapea si sa il folositi in locul unui pat, salvand spatiu pretios.

Confortabile

Nu trebuie sa faceti griji in privinta confortului, acestea sunt deja foarte comode si in plus puteti folosi un top saltea pentru a o transforma intr-un adevarat pat odihnitor.

Perfecte atunci cand aveti invitati peste noapte

Nimic nu este mai placut atunci cand aveti invitati in vizita. Acestia va pot face ziua si seara mai frumoasa, de aceea trebuie sa puteti sa le oferiti un loc in care se pot odihni in timpul noptii.

O canapea extensibila poate fi o piesa grozava in acest sens, deoarece poate indeplini functie dubla de canapea si de pat, iar cu ajutorul unui topper, acestia nici nu vor realiza diferenta dintre un pat adevarat sau o canapea.

Rezistente

Canapelele sunt realizate din materiale rezistente si durabile, astfel incat puteti sta linistit ca o veti folosi o perioada lunga de timp de acum inainte.

Avantaje topper saltele

Un topper saltea poate mari confortul, indiferent unde este folosita, in pat pe salteaua veche sau pe o canapea extensibila, aceasta avand o versatilitate de folosinta ridicata;

O saltea se poate uza dupa un anumit timp de folosinta, insa daca folositi un top, o veti proteja si ii veti prelugi durata de viata;

Fiind realizate din materiale rezistente la umiditate si antibacteriene, un top este o investitie semnificativa din punct de vedere al sanatatii;

Canapeaua veche nu trebuie aruncata imediat cum a inceput sa se uzeze. In schimb puteti folosi un topper saltea atat pentru aceasta, cat si pentru canapeaua extensibila sau pat, astfel readucand confortul acolo unde este necesar.

