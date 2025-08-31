Cancelarul Merz crede că războiul din Ucraina va dura mult timp. „Mă pregătesc sufletește”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, duminică, 31 august, că se așteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, având în vedere faptul că, de obicei, războaiele se încheie cu o înfrângere militară sau cu epuizarea economică, scenarii pe care nu le vede la orizont nici pentru Kiev, nici pentru Moscova, relatează Reuters.

Comentariile lui Merz vin cu o zi înainte de expirarea termenului stabilit de președintele american Donald Trump pentru o întâlnire între președinții Rusiei și Ucrainei, cu scopul de a pregăti terenul pentru negocierile de pace.

Trump a amenințat cu „consecințe” dacă întâlnirea nu va avea loc.

Merz și președintele francez Emmanuel Macron au declarat că vina aparține președintelui rus Vladimir Putin și au îndemnat SUA să impună sancțiuni mai dure Moscovei.

„Mă pregătesc sufletește pentru un război de lungă durată”, a declarat Merz într-un interviu acordat postului public de televiziune ZDF.

„Și poimâine vom fi noi”

Se depun eforturi prin inițiative diplomatice intense pentru a pune capăt războiului cât mai repede posibil, dar acest lucru nu poate fi „cu prețul capitulării Ucrainei”, deoarece Rusia ar viza atunci pur și simplu o altă țară, a spus el. „Și poimâine vom fi noi”, a adăugat Merz. „Asta nu este o opțiune.”

El a refuzat să se pronunțe în cadrul interviului cu privire la posibila desfășurare de trupe germane în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate în cazul unui acord de pace.

Marea Britanie și Franța sunt inițiatoarele unei propuneri privind crearea unei „forțe de asigurare” pentru a descuraja o eventuală agresiune rusă în viitor în acest context, dar perspectiva aderării Germaniei la această inițiativă a stârnit neliniște într-o țară marcată de trecutul nazist.

Kremlinul a declarat că puterile europene împiedică eforturile de pace ale lui Trump și că Rusia va continua operațiunea în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace.

