Cancelarul Merz crede că războiul din Ucraina va dura mult timp. „Mă pregătesc sufletește”

Autor: Maria Popa
Duminica, 31 August 2025, ora 20:59
289 citiri
Cancelarul Merz crede că războiul din Ucraina va dura mult timp. „Mă pregătesc sufletește”
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei FOTO: Facebook/Friedrich Merz

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, duminică, 31 august, că se așteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, având în vedere faptul că, de obicei, războaiele se încheie cu o înfrângere militară sau cu epuizarea economică, scenarii pe care nu le vede la orizont nici pentru Kiev, nici pentru Moscova, relatează Reuters.

Comentariile lui Merz vin cu o zi înainte de expirarea termenului stabilit de președintele american Donald Trump pentru o întâlnire între președinții Rusiei și Ucrainei, cu scopul de a pregăti terenul pentru negocierile de pace.

Trump a amenințat cu „consecințe” dacă întâlnirea nu va avea loc.

Merz și președintele francez Emmanuel Macron au declarat că vina aparține președintelui rus Vladimir Putin și au îndemnat SUA să impună sancțiuni mai dure Moscovei.

„Mă pregătesc sufletește pentru un război de lungă durată”, a declarat Merz într-un interviu acordat postului public de televiziune ZDF.

„Și poimâine vom fi noi”

Se depun eforturi prin inițiative diplomatice intense pentru a pune capăt războiului cât mai repede posibil, dar acest lucru nu poate fi „cu prețul capitulării Ucrainei”, deoarece Rusia ar viza atunci pur și simplu o altă țară, a spus el. „Și poimâine vom fi noi”, a adăugat Merz. „Asta nu este o opțiune.”

El a refuzat să se pronunțe în cadrul interviului cu privire la posibila desfășurare de trupe germane în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate în cazul unui acord de pace.

Marea Britanie și Franța sunt inițiatoarele unei propuneri privind crearea unei „forțe de asigurare” pentru a descuraja o eventuală agresiune rusă în viitor în acest context, dar perspectiva aderării Germaniei la această inițiativă a stârnit neliniște într-o țară marcată de trecutul nazist.

Kremlinul a declarat că puterile europene împiedică eforturile de pace ale lui Trump și că Rusia va continua operațiunea în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace.

Trump s-a plictisit de diplomație. Ia în calcul suspendarea negocierilor de pace în Ucraina. Pe cine dă vina Casa Albă. „Vom sta deoparte și vom privi”
Trump s-a plictisit de diplomație. Ia în calcul suspendarea negocierilor de pace în Ucraina. Pe cine dă vina Casa Albă. „Vom sta deoparte și vom privi”
Președintele american Donald Trump ia în calcul să lase deoparte, pentru moment, eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce apropiații săi dau vina pe Europa pentru...
Kremlinul și-a modificat pretențiile teritoriale din Ucraina, anunță șeful diplomației turce. Ce vrea Putin acum
Kremlinul și-a modificat pretențiile teritoriale din Ucraina, anunță șeful diplomației turce. Ce vrea Putin acum
Rusia continuă să ceară Ucrainei cedarea Donbasului, regiune pe care nu o controlează în totalitate în estul Ucrainei, dar este dispusă să înghețe conflictul din sud de-a lungul liniilor...
#cancelar german, #Friedrich Merz, #razboi ucraina rusia, #negocieri pace Ucraina, #amenintare Rusia, #Donald Trump, #sanctiuni Rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce surpriza! Antrenorul "disparut" de sase ani din fotbalul romanesc, aproape sa semneze
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Sa opreasca tot. Multi vor muri". N-au tinut cont si a aparut bilantul, iar acum a fost ceruta o masura radicala

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Armata fantomă din Crimeea. Rețeaua Ateș, grupul de rezistență care sabotează mașinăria de război a Kremlinului
  2. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de duminică, 31 august. Numerele câștigătoare
  3. Cancelarul Merz crede că războiul din Ucraina va dura mult timp. „Mă pregătesc sufletește”
  4. 75% dintre ucraineni ar accepta un armistițiu cu Rusia, arată cel mai recent sondaj. Dar cu o condiție. Ce și-ar dori
  5. Surpriză în sondajele prezidențiale din Ucraina. Cine îl întrece pe Volodimir Zelenski la capitolul cotă de încredere și cine ar câștiga turul 1
  6. Un tânăr a murit în timp ce se plimba cu trotineta electrică. Unde a avut loc tragedia
  7. Georgia Meloni, miracolul italian? Dincolo de cifre, o realitate mai nuanțată. Reușitele guvernului sunt susținute de fonduri europene care se vor încheia în 2026
  8. Norvegia achiziționează nave britanice de 13,5 miliarde dolari. „Cheia pentru apărarea suveranităţii”
  9. Israel a eliminat un lider Hamas din Fâșia Gaza. Ministrul Apărării felicită armata „pentru această execuţie perfectă” FOTO
  10. O locomotivă CFR a luat foc în județul Constanța. În tren se aflau aproximativ 1.300 de călători