Cancelarul Germaniei Olaf Scholz face o vizită de solidaritate la Tel Aviv. După Israel va merge în Egipt VIDEO

Cancelarul german Olaf Scholz a aterizat marți, 17 octombrie, pe aeroportul din Tel Aviv, iar ulterior va avea întâlniri cu premierul Benjamin Netanyahu și președintele Isaac Herzog.

Scholz face o vizită în Israel pentru a arăta solidaritatea poporului german față de conflictul cu Fâșia Gaza, anunță agenția de știri Nexta pe X.

Cancelarul are programare întrevederi cu premierul Benjamin Netanyahu, presedintele Isaac Herzog, dar și cu rude ale cetățenilor germani capturați de luptătorii Hamas.

După vizita din Israel, Scholz se va îndrepta spre Egipt. Mai devreme, la Berlin, el s-a întâlnit la Berlin cu Regele Iordaniei.

German Chancellor Olaf Scholz arrived in Israel with a solidarity visit

Olaf Scholz has arrived Tel Aviv to show Germany's solidarity with Israel. The Chancellor will meet with Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Isaac Herzog, as well as relatives of German citizens… pic.twitter.com/iC6kETsUPY