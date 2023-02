Motivul pentru care una dintre vedetele lui Manchester City a plecat brusc de la echipă

Antrenorul Pep Guardiola a explicat că împrumutul lui Joao Cancelo de la Manchester City la Bayern Munchen a fost motivat de dorinţa fotbalistului de a juca mai mult.

Fundaşul portughez a ajuns în această săptămână la campioana Germaniei până la finalul sezonului, cu opţiune de cumpărare.

În presă au apărut informaţii potrivit cărora acestor transfer surprinzător a fost încheiat în ultima zi de mercato deoarece Cancelo strica atmosfera în vestiar după ce căzuse în dizgraţia lui Guardiola în ultimele săptămâni.

"Îi urez mult succes pentru restul sezonului, aceste patru luni. Nu ştiu ce se va întâmpla în următorul sezon", a declarat Guardiola.

"După Cupa Mondială (...) am început să jucăm într-un fel diferit, în unele sisteme. Mi-a plăcut ce am văzut şi am hotărât să le dau mai mult timp de joc unor fotbalişti pe care i-am văzut pe teren. El e un tip care are nevoie să joace ca să fie fericit şi am decis împreună, toate cele trei părţi, să-l lăsăm să plece la Munchen. El vrea să joace meci de meci şi să sperăm că asta se poate întâmpla la Munchen", a spus tehnicianul.

Alt fotbalist pe care City nu va conta în viitorul apropiat este fundaşul John Stones, care va lipsi până la o lună din cauza unei accidentări la coapsă. Internaţionalul englez s-a accidentat în meciul câştigat săptămâna trecută împotriva lui Arsenal în Cupa Angliei.

"Va lipsi trei săptămâni, o lună. Din păcate, sunt multe meciuri", a spus Guardiola într-o conferinţă de presă înaintea meciului de campionat cu Tottenham, de duminică.

Ads