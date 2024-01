O boală mortală face ravagii în rândul tinerilor: Un organ este atacat alarmant, dar există o dilemă pentru medici

Michael Clemens, vicepreședintele Colegiului medicilor generaliști din Australia, atrage atenția tinerilor în special, dar și celor de sub 45 de ani, că o boală se răspândește alarmant, fără a se ști cu exactitate cauza. Expertul a constatat că în prezent numărul cazurilor de cancer la limbă are o creștere surprinzătoare, acesta urcând cu 4% în fiecare an, de multe ori provocând moartea prematură.

Profesorul Michael McCullough de la Facultatea de Medicină, Stomatologie și Științe ale Sănătății a Universității din Melbourne, Australia a declarat că această creștere a numărului de cancere la limbă este „îngrijorătoare”.

„În mod tradițional, marea majoritate a persoanelor care au suferit de cancer pulmonar erau bărbați în vârstă care fumau și consumau mult alcool”, a spus el.

„În ultimul deceniu am observat o creștere a numărului de oameni care nu fumează și nu beau și care sunt mai tineri.” Profesorul McCullough a spus că cancerul de limbă este de obicei detectat târziu și că există „multă morbiditate” asociată cu acesta.

Profesorul McCullough a speculat dacă pacienții mai tineri au un microbiom diferit în gură, ceea ce înseamnă că metabolizează alcoolul mai repede, crescând expunerea limbii la agenți cancerigeni.

Michael Clements, vicepreședintele Colegiului Regal Australian al Medicilor Generaliști, a declarat că experții nu sunt siguri de rolul papilomavirusului uman (HPV) și dacă acesta își găsește rezidența în gât și provoacă cancer de limbă.

Dar el a spus că trebuie făcute mai multe cercetări. „Nu vrem să fim alarmanți aici, dar credem că acest virus l-ar putea provoca la fel de bine și alcoolul”, a spus Clements. „Smecheria este că dacă aveți o leziune pe limbă sau un nod în gât sau pe gât, trebuie să vă consultați medicul de familie”, de urgență.

Preocupările legate de cancerul limbii apar atunci când un tânăr medic a susținut că sexul oral este un factor de risc mai mare decât fumatul în dezvoltarea cancerului de gât în rândul tinerilor.

Societatea Americană de Cancer citează sexul oral ca o cauză potențială a cancerului de gât, având în vedere că HPV poate fi transmis în timpul actului.

Este atât de răspândit încât, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), „aproape toți bărbații și femeile activi sexual fac virusul la un moment dat în viața lor”.

Deși HPV dispare de la sine în termen de doi ani, majoritatea oamenilor nu își dau seama că îl au, ceea ce înseamnă că pot răspândi boala fără să vrea.

„Bărbații sunt mai predispuși să dezvolte cancer de gât în timpul sexului oral la femei, deoarece femeile sunt mai predispuse să aibă virusul [HPV] în zona lor genitală”, a spus dr. Sadovskaya.

Într-adevăr, bărbații au fost afectați mai semnificativ de cancerul orofaringian legat de HPV, ratele de diagnosticare crescând cu 2,8% anual la bărbați din 2015 până în 2019, potrivit ACS.