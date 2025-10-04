Legumele care pot reduce riscul de cancer de colon cu 40%, potrivit unui nou studiu

Când vine vorba de cancerul colorectal (CRC) — adică al colonului și rectului —, cercetările ne oferă constant informații noi despre cum putem reduce riscul. De exemplu, unele studii recente au sugerat că o dietă bogată în carne roșie și procesată crește riscul, în timp ce o dietă bogată în fibre îl poate reduce. Există și dovezi că produsele lactate — inclusiv iaurtul bogat în probiotice — pot contribui la reducerea riscului de cancer colorectal, în timp ce consumul frecvent de alcool îl poate crește. De asemenea, consumul mai mare de alimente de origine vegetală poate reduce riscul.

Oamenii de știință continuă să caute metode de prevenire a cancerului colorectal, mai ales deoarece numărul cazurilor este în creștere, în special în rândul persoanelor sub 55 de ani. Fără a include anumite tipuri de cancer de piele, cancerul colorectal este al treilea cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat la bărbați și femei în Statele Unite, cu aproape 150.000 de cazuri noi în fiecare an.

Cercetători din Italia au analizat mai atent anumiți nutrienți — în special carotenoizii, pigmenți care se găsesc în principal în fructe și legume — pentru a vedea dacă pot avea beneficii în reducerea riscului de cancer colorectal. Rezultatele au fost publicate în European Journal of Clinical Nutrition.

Cum a fost realizat studiul?

Cercetătorii au analizat date dintr-un studiu de tip caz-control desfășurat între 1992 și 1996 în Italia. Un studiu caz-control compară un grup de persoane cu o anumită boală — în acest caz, cancer colorectal — cu un grup de persoane fără acea boală (grupul de control).

Numărul participanților cu cancer colorectal a fost de 1.953, cu vârste între 19 și 74 de ani (vârsta medie: 62 de ani). Grupul de control, format din aproape 4.200 de persoane fără antecedente de cancer, avea vârste între 20 și 74 de ani (vârsta medie: 58 de ani).

Participanții au completat chestionare referitoare la statutul socioeconomic, măsurători antropometrice (ex. IMC), stil de viață (activitate fizică, dietă, consum de alcool, fumat) și istoricul familial de cancer.

Cercetătorii au calculat aportul mediu de carotenoizi pe baza chestionarelor alimentare (FFQ). Pe baza consumului declarat, participanții au fost împărțiți în cinci grupuri în funcție de aportul de carotenoizi.

Ce a descoperit studiul?

Analizele statistice, ajustate pentru factori de confuzie precum fumatul și consumul de alcool, au arătat o asociere inversă și liniară între aportul de carotenoizi și cancerul colorectal. Cu alte cuvinte, cu cât aportul de alimente bogate în carotenoizi este mai mare, cu atât riscul de cancer colorectal este mai mic.

Carotenoizii care au arătat această asociere inversă au fost: alfa-caroten, beta-caroten, beta-criptoxantină, luteină și zeaxantină.

Fiecare carotenoid a fost asociat cu un risc redus de cancer colorectal, dar beta-carotenul a avut cel mai mare efect, consumul de alimente bogate în beta-caroten fiind legat de o reducere cu 40% a riscului de cancer colorectal.

De exemplu, persoanele din al doilea grup (cu un aport mediu de 16.000 mcg de carotenoizi/zi) aveau un risc cu 18% mai mic comparativ cu cele din primul grup, iar cei din al cincilea grup (aproape 23.000 mcg/zi) aveau un risc cu 41% mai mic.

Pentru context: o cană de cartof dulce fiert (fără coajă) conține aproximativ 31.000 mcg de beta-caroten, iar o cană de suc de morcovi — aproximativ 22.000 mcg.

Carotenoizii consumați cel mai frecvent de participanți proveneau din morcovi, citrice, legume verzi cu frunze, roșii și mazăre.

Cercetătorii subliniază că efectele antitumorale ale carotenoizilor se datorează proprietăților antioxidante și capacității acestora de a modula și inhiba creșterea celulelor canceroase.

Totuși, studiul are limitări, deoarece chestionarele alimentare se bazează pe memoria participanților și pot introduce erori sau părtiniri. De asemenea, studiile observaționale nu pot elimina complet influența tuturor factorilor externi.

Ce înseamnă asta în viața reală?

După cum sugerează acest studiu, consumul mai mare de alimente vegetale poate reduce riscul de cancer și aduce numeroase beneficii pentru sănătate, inclusiv pentru sistemul digestiv. De exemplu, consumul mai mare de proteine vegetale — precum leguminoase, tofu, nuci și semințe — poate contribui la o îmbătrânire sănătoasă și la o viață mai lungă.

În ceea ce privește cancerul colorectal, alte studii au arătat că un aport suficient de vitamina D poate reduce riscul. Aceasta se găsește în gălbenușuri de ou, unele ciuperci și pește gras (somon, ton, macrou), dar și este produsă de organism prin expunerea la soare.

Conform acestui studiu, și alimentele bogate în carotenoizi pot reduce riscul de cancer colorectal. Printre acestea se numără: citricele, morcovii, cartofii dulci, ardeii grași, roșiile, pepenele galben, mango, dovleacul, broccoli, mazărea verde și frunzele verzi (spanac, kale).

Dacă vrei să le incluzi mai des în dietă, poți încerca rețete simple de legume la cuptor, cum ar fi: cartofi dulci copți, morcovi glazurați cu sirop de arțar sau broccoli la cuptor.

Pentru mese mai complexe: cartofi dulci copți cu iaurt usturoiat, salată caldă de spanac cu năut și roșii coapte, ardei umpluți cu cartofi dulci și fasole neagră sau friptură vegetală din dovleac plăcintar.

Nu uita și de fructele bogate în carotenoizi: citrice, piersici, mango, papaya, care pot fi adăugate în smoothie-uri sau terciuri de ovăz peste noapte, scrie eatingwell.com.

Concluzia experților

Acest studiu sugerează că includerea alimentelor bogate în carotenoizi în dietă poate reduce riscul de cancer colorectal cu până la 40%. Aceste alimente includ multe fructe și legume, motiv pentru care este important să consumi o varietate de plante pentru a-ți asigura toți nutrienții necesari — nu doar pentru reducerea riscului de boli, ci și pentru o sănătate generală mai bună.

De asemenea, alte obiceiuri contează: activitatea fizică regulată, renunțarea la fumat, limitarea consumului de alcool, somnul suficient și gestionarea stresului contribuie la prevenirea cancerului colorectal și la o viață mai sănătoasă.

