O tânără a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 3 după ce a ratat singurul simptom. "Am 24 de ani, nu are cum să fie ceva grav"

Meagan Meadows tocmai își începuse practica didactică, având proaspăt obținut un master în educație, când ceva din toaletă i-a atras atenția. Aproape că nu a observat la început. Meadows, care are 24 de ani și locuiește în sudul Californiei, a spus că a început să vadă puțin sânge după ce mergea la baie. Era extrem de puțin, dar suficient cât să o sperie. A menționat asta câtorva prieteni, care au îndemnat-o să meargă la control.

Inițial, a presupus că erau hemoroizi, stres, ceva legat de dietă sau toate la un loc. Un medic i-a spus că este puțin probabil să fie ceva grav, având în vedere vârsta ei. Testele și investigațiile inițiale au ieșit în mare parte normale, cu excepția unei deficiențe ușoare de fier și a unei îngroșări a peretelui intestinal, care putea fi cauzată de deshidratare sau lipsa de fibre.

Totuși, pentru siguranță, Meadows și-a programat o colonoscopie. Se aștepta la un diagnostic precum colita ulcerativă și se temea că a reacționat exagerat.

„M-am gândit doar: am 24 de ani, nu are cum să fie ceva grav”, a spus Meadows pentru Business Insider.

„Mă simțeam jenată, pentru că era clar că sunt bine. Aproape că am anulat programarea.”

Procedura a dezvăluit o tumoră de mărimea unei nuci în colon. O biopsie a arătat ulterior că era cancer. Au urmat teste care au arătat că boala se răspândise în ganglionii limfatici din apropiere — diagnostic de stadiu 3.

„Când m-am trezit, mi-au chemat pe mama să intre, ca să fim toți în cameră cu medicul”, a spus ea. „A fost greu de procesat.”

Meadows a spus că diagnosticul a șocat-o și că este recunoscătoare că a insistat să facă colonoscopia, dar își dorește să fi făcut asta mai devreme.

De atunci, a început să posteze despre experiența ei pe TikTok, unde a împărtășit povestea cu peste 2 milioane de oameni, vorbind despre diagnosticul ei și despre creșterea numărului de cazuri de cancer de colon la tineri. Ea speră să încurajeze și alți tineri să se testeze, chiar dacă cred că „nu e nimic grav”.

„Dacă aș fi știut că atât de mulți tineri sunt diagnosticați cu cancer de colon, aș fi luat simptomul mai în serios”, a spus Meadows.

Sângele în scaun este un simptom grav, dar ușor de trecut cu vederea

Cancerul de colon este notoriu greu de diagnosticat, deoarece simptomele pot apărea abia când boala este deja într-un stadiu avansat. Simptomele tipice, precum durerile abdominale sau schimbările în obiceiurile de mers la toaletă, pot fi vagi și confundate ușor cu afecțiuni precum sindromul de colon iritabil. La persoanele sub 55 de ani diagnosticate cu cancer de colon, cel mai frecvent simptom este sângerarea rectală, sugerează cercetările.

Dar Meadows a spus că sângele din scaun — singurul ei simptom de cancer în stadiul 3 — era greu de observat. Nu era sânge pe hârtia igienică și nici vizibil în toaletă, pentru că era amestecat în scaun.

„Nu era în cantități alarmante; nu apărea de fiecare dată. Aproape că nici nu îl observam”, a spus ea. „Îl puneam ușor pe seama altor lucruri.”

„Aveam în minte imaginea că sângele în scaun înseamnă că tot vasul ar fi roșu.”

Sângerarea rectală poate fi un subiect greu sau jenant de discutat, iar pacienții pot fi reticenți să o menționeze chiar și în fața unui medic, au spus anterior specialiști pentru BI.

„E ceva foarte vulnerabil”, a spus Meadows. „Evident, nimeni nu vrea să vorbească despre propriul scaun, dar întotdeauna e mai bine să verifici.”

Cum gestionezi cancerul la o vârstă fragedă — și multe costuri neașteptate

Meadows a spus că a avut noroc să fie asigurată medical prin părinții ei, ceea ce i-a acoperit tratamentele, inclusiv operația și chimioterapia. Deoarece aceste tratamente pot afecta fertilitatea mai târziu, ea a trebuit să decidă rapid dacă își dorește copii în viitor. A ales să-și păstreze opțiunea, ceea ce a însemnat să facă un tratament scump de prezervare a fertilității. Costul din buzunar a fost de aproximativ 10.000 de dolari, incluzând procedura de recoltare a ovocitelor și medicamentele necesare.

„Întreaga experiență e ireală. Am trecut de la a fi o tânără normală de 24 de ani la a planifica ceva la care nu mă gândeam pentru ani de zile”, a spus ea. „Nu mă așteptam să trebuiască să protejez asta la vârsta asta.”

Una dintre prietenele ei a deschis un cont GoFundMe pentru a o ajuta cu costurile.

Deoarece Meadows lucra ca suplinitor — un job neplătit — și-a amânat planurile cu cariera. Sistemul ei imunitar slăbit din cauza chimioterapiei face riscantă prezența la școală, unde microbii circulă ușor.

Acum, în plin tratament, Meadows a spus că se descurcă cu ajutorul familiei, prietenilor și al iubitului. A adoptat și un cățel, un metis de cocker spaniel pe nume Hughes, de la un adăpost local, pentru sprijin emoțional.

„Dacă nu l-aș avea pe el, ar fi zile în care nu aș ieși deloc din casă”, a spus ea. Pentru a face față ședințelor lungi de chimioterapie și timpului de odihnă ulterior, și-a făcut o listă lungă de cărți și speră să învețe noi hobby-uri, precum croșetatul.

„Chimioterapia îți solicită mult mintea și corpul. Și e greu să știi că nu există o șansă de 100% ca boala să nu revină”, a spus ea. „Încerc să iau fiecare zi așa cum vine și să mă bucur de ce pot.”

