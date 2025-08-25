Obiceiul sănătos care poate crește riscurile de cancer colorectal: "Nimeni nu spune că e rău pentru tine"

Un nou studiu șocant ridică semne de întrebare cu privire la o posibilă legătură între o formă extremă de exercițiu fizic și cancerul colorectal, după ce cercetătorii au descoperit un număr neobișnuit de mare de formațiuni precanceroase în colonul unor tineri sportivi de anduranță, foarte bine antrenați.

„Dacă putem identifica aceste cancere mai devreme la persoane care altfel nu ar intra în criteriile actuale de screening, putem salva vieți”, a declarat într-un comunicat dr. Timothy Cannon, oncolog la Inova Schar Cancer și cercetător principal.

Studiul a analizat 100 de persoane cu vârste între 35 și 50 de ani, care finalizaseră cel puțin două ultramaratoane sau cinci maratoane standard. Niciuna dintre ele nu avea istoric familial sau alți factori de risc evidenți pentru cancer colorectal.

Între octombrie 2022 și decembrie 2024, fiecare participant a fost supus unei colonoscopii, procedură prin care medicii introduc prin rect un tub lung și flexibil, prevăzut cu cameră, pentru a verifica eventualele anomalii.

Scopul a fost identificarea adenoamelor avansate — polipi mari sau neobișnuiți care, deși benigni, au un risc crescut de a se transforma în cancer. Rezultatele au fost uluitoare: aproape jumătate dintre participanți aveau polipi, iar 15% prezentau adenoame avansate — mult peste rata de 1%–2% observată, în mod normal, la adulți de aceeași vârstă, considerați cu risc mediu.

Ads

„Am fost surprinsă — ai crede că alergarea e super sănătoasă”, a spus pentru New York Times Laura Linville, 47 de ani, maratonistă de cursă lungă și participantă la studiu. Ea avea șapte polipi, unii atât de mari încât au necesitat proceduri suplimentare.

„Alergatul este, de obicei, asociat cu un indice corporal mai bun, nivel mai scăzut de stres și multe alte beneficii — nu auzi niciodată că ar fi rău pentru tine”, a adăugat ea.

Deși experți independenți au declarat pentru publicație că majoritatea pacienților tineri diagnosticați cu cancer de colon nu sunt maratoniști, ei au fost de acord că rezultatele sunt notabile și merită studiate în continuare. Motivul exact al posibilei legături este încă investigat, dar Cannon are o teorie.

În urmă cu câțiva ani, mai mulți ultramaratoniști sub 40 de ani au ajuns în cabinetul său cu forme avansate de cancer colorectal.

Ads

Îngrijorat de acest tipar, Cannon a aprofundat cercetarea și a descoperit că exercițiul intens poate face ca organismul să redirecționeze temporar fluxul sanguin dinspre intestin către mușchii picioarelor — ceea ce ar putea duce la leziuni celulare.

Pentru unii sportivi, acest fenomen declanșează probleme gastrointestinale, precum celebra „diaree a alergătorului”, frecventă la cursele de lungă distanță.

Cercetătorii speculează că pierderea repetată a fluxului sanguin și leziunile celulare pot provoca inflamații cronice în stomac, intestine și organele învecinate, ceea ce ar putea crește riscul de cancer. „Deși rezultatele nu dovedesc o relație cauzală, ele sugerează puternic că exercițiul intens de anduranță ar putea fi un factor de risc semnificativ pentru cancerul colorectal și trebuie investigat în continuare”, a spus Cannon.

Un aspect notabil: vârsta medie a participanților era de doar 42,5 ani — cu doi ani și jumătate mai mică decât vârsta recomandată pentru prima colonoscopie de screening.

Ads

Experți independenți au subliniat că rezultatele sunt interesante, dar limitate. Studiul nu a inclus un grup de control format din persoane care nu alergau și nu a trecut încă printr-un proces formal de evaluare de către experți.

Cercetările viitoare vor încerca să confirme aceste rezultate și să dezlege cauzele din spatele posibilei legături. Cannon și echipa sa analizează deja obiceiurile alimentare, rutinele de antrenament și alți factori de stil de viață pentru a înțelege ce ar putea alimenta acest fenomen.

Deocamdată, specialiștii spun că maratoniștii nu ar trebui să renunțe la pantofi, dar ar trebui să-și asculte cu atenție corpul. Simptome precum modificări ale scaunului, sângerări rectale și dureri abdominale — asociate de obicei cu „diareea alergătorului” — pot fi și semnale de alarmă pentru cancerul de colon, ușor de trecut cu vederea.

Acest studiu apare pe fondul unei creșteri alarmante a cazurilor de cancer colorectal în rândul tinerilor americani, fenomen care îi nedumerește pe medici și schimbă complet profilul obișnuit al pacientului.

Ads

Numărul cazurilor la persoane sub 55 de ani a crescut de la 11% în 1995 la 20% în 2019, iar rata mortalității în acest grup de vârstă a urcat cu aproximativ 1% pe an începând cu mijlocul anilor 2000, potrivit American Cancer Society.

„Acesta este primul studiu prospectiv, din câte știm, care explorează dacă stresul intestinal indus de exercițiu — mai exact ischemia intestinală cauzată de alergarea pe distanțe lungi — ar putea crește riscul de cancer”, a spus Cannon.

„Credem că această cercetare ar putea ajuta la definirea unei noi populații cu risc, pentru care screeningul pentru cancer colorectal ar trebui început mai devreme”, a adăugat el, scrie nypost.com.

Ads