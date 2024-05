Cele mai inovatoare tratamente pentru cancer sunt prezentate în România. Cauzele bolii, dezbătute pe larg

România găzduieşte, zilele acestea, a opta ediţie a simpozionului internaţional „STOP Cancer”, un eveniment dedicat oncologiei translaţionale personalizate pentru combaterea cancerului. Evenimentul, care se desfăşoară în format hibrid, cuprinde peste 70 de prezentări susţinute de specialişti din România, Statele Unite ale Americii, Europa de Vest şi Canada pe teme legate de bolile oncologice, dar şi de inovaţiile care pot fi utilizate în tratarea acestora, cum ar fi inteligenţa artificială şi modul în care aceasta poate fi folosită în acest domeniu.

Dezbatere pentru tratamentul eficient al cancerului

„Împreună, ne propunem să promovăm dialogul şi schimbul de idei pentru a avansa în diagnosticul şi tratamentul cancerului. Pe durata celor patru zile, simpozionul va cuprinde peste 70 de prezentări susţinute de specialişti de prestigiu din România, SUA, Europa de Vest şi Canada. Prezentările simpozionului sunt împărţite în următoarele secţiuni: Oncologie translaţională, Patologie moleculară, Cancere genito-urinare, Leucemii, Psiho-Oncologie, Sarcoame, Tumori cerebrale, Cancer de sân, Cancere endocrine, Cancere de sferă ORL, AI (inteligenţa artificială) în cancer, Cancer bronhopulmonar, Varia, precum si Simpozioane satelit care vor trata subiecte precum Carcinomul hepatocelular (HCC) si Tumorile neuroendocrine gastroenteropancreatice (GEP-NETs)”, informează organizatorii.

Simpozionul Translaţional de Oncologie Personalizată (STOP Cancer-România) este organizat sub auspiciile Societăţii Transdisciplinare de Oncologie Personalizată pentru Combaterea Cancerului, în parteneriat cu Asociaţia Medicilor Cancerologi din România (AMECRO) şi sub egida Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România (SNOMR). Anul acesta doi dintre speakerii extraordinari sunt Daniel David, profesor de Ştiinţe Neurocognitive, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, Director de Cercetare al Institutului Albert Ellis din New York, SUA şi Preşedintele Institutului Internaţional pentru Studii Avansate în Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată) şi Daniela Bota, profesor în Departamentul de Neurologie al Universităţii Irvine din California, SUA, vice-decan pentru cercetare clinică al UCI şi directoarea Clinicii Alpha al Centrului de Cercetare în celule stem din cadrul UCI.

Programul integral al evenimentului poate fi consultat AICI

