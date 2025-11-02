O cercetătoare în sănătatea intestinului și cancer a împărtășit alimentele pe care le consumă pentru a-și reduce riscul de boli

Pe măsură ce ratele cancerului de colon continuă să crească la persoanele sub 45 de ani, cercetători precum Dr. Susan Bullman studiază rolul pe care sănătatea intestinului îl poate juca în această creștere.

„Acești indivizi sunt adesea foarte sănătoși — fac exerciții fizice, sunt în formă,” a spus Bullman, cercetătoare și profesor asociat la MD Anderson Cancer Center, pentru Business Insider.

În multe cazuri, acești pacienți urmează și diete bogate în nutrienți. Totuși, în zilele noastre, poate fi dificil să atingi aportul zilnic recomandat de fibre și vitamine, din cauza excesului de alimente ultraprocesate și sărace în nutrienți din supermarketuri.

Gustările ambalate, care de obicei nu conțin nutrienți esențiali, pot perturba producția de mucus protector în intestin, permițând microbilor dăunători să ajungă în sânge. În timp, acest lucru poate duce la inflamații și la dezvoltarea tumorilor canceroase.

Prin cercetările sale, Bullman a descoperit că alimentele bogate în fibre, cum ar fi lintea și fasolea, nu doar că hrănesc microbii benefici din intestin, dar pot și reduce riscul de cancer de colon și oral, deoarece bacteriile periculoase pot călători între gură și intestin. În plus, există dovezi că dietele bogate în fibre pot îmbunătăți răspunsul la tratamentele pentru cancerul de piele.

„Dacă te gândești la intestinul tău ca la un complex rezidențial, vrei ca locuințele să fie ocupate de acești microbi benefici,” a explicat ea. Influențată de propriile cercetări, Bullman a împărtășit câteva dintre alimentele pe care le consumă pentru a-și reduce riscul de cancer.

Fulgi de ovăz cu fructe – un mic dejun sățios și bogat în fibre

Aportul zilnic recomandat de fibre este de 25 g pentru femei și 38 g pentru bărbați, dar majoritatea americanilor consumă mai puțin de 10 g pe zi, conform USDA Economic Research Service.

Bullman preferă să înceapă dimineața cu fulgi de ovăz și fructe. O cană de ovăz cu o cană de zmeură oferă aproximativ 12 g de fibre. „De multe ori mai mănânc și struguri sau banane pentru a adăuga fibre în plus,” spune ea. De asemenea, gustă pere, unul dintre fructele cu cel mai mare conținut de fibre.

Se concentrează pe surse integrale de proteine

Produsele „high-protein” au devenit populare în ultimii ani, deoarece aportul de proteine este legat de creșterea musculară și sănătatea generală.

Bullman, care face antrenamente cu greutăți libere și încearcă să consume suficiente proteine pentru rezultate vizibile, este precaută în privința multor produse noi din magazine. „Vezi cereale sau paste bogate în proteine și crezi: ‘Sunt pline de proteine, deci sunt bune pentru mine’,” spune ea. Dar multe dintre aceste produse sunt ultraprocesate, conținând emulgatori și stabilizatori pentru gust și durată de păstrare.

În schimb, ea preferă surse integrale de proteine, cum ar fi puiul. La prânz, uneori mănâncă salată de pui cu semințe de chia sau dovleac pentru mai multe fibre și proteine. Cina constă, de obicei, într-o porție de proteine cât un pumn (pui sau vită la grătar), însoțită de legume bogate în fibre și cereale integrale, urmând mai degrabă dieta mediteraneană.

Adăugarea kefirului în smoothie-uri

Bullman încearcă, de asemenea, să consume alimente fermentate, bogate în probiotice, excelente pentru microbiomul intestinal. Ea înlocuiește laptele cu kefir, o băutură fermentată din lapte, în smoothie-uri.

Când cumpără kefir, recomandă să verifice lista de microbi de pe etichetă – cu cât mai multă varietate, cu atât mai bine. „Nu vrei doar un singur tip de microb,” spune ea. „Vrei să te asiguri că există o comunitate completă.”

