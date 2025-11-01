Cercetătorii au descoperit cum pot face cancerul să se autodistrugă. Tratamentul care ar putea schimba medicina pentru totdeauna

Autor: Adrian Zia
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 17:27
355 citiri
Cercetătorii au descoperit cum pot face cancerul să se autodistrugă. Tratamentul care ar putea schimba medicina pentru totdeauna
Cercetătorii au descoperit cum pot face cancerul să se autodistrugă FOTO Pixabay

Cercetătorii au descoperit o strategie de tratament care determină moartea celulelor canceroase într-un mod ce activează sistemul imunitar, reuşind eliminarea completă a leucemiei în modele preclinice. Rezultatele deschid calea pentru noi tratamente de imunoterapie împotriva unor forme de cancere ale sângelui.

Un studiu, realizat de o echipă de la Institutul Pasteur şi Inserm, arată că o combinaţie de trei medicamente poate declanşa un tip special de moarte celulară numită necroptoză - un proces care, spre deosebire de apoptoză (moarte celulară „tăcută”), eliberează semnale ce alertează sistemul imunitar. În acest fel, celulele imune sunt stimulate să recunoască şi să elimine restul celulelor tumorale.

Cercetarea, publicată în revista Science Advances, s-a concentrat asupra cancerelor hematologice care afectează celulele B, precum anumite tipuri de limfoame şi leucemii. În mod normal, aceste celule maligne sunt rezistente la necroptoză din cauza lipsei unei proteine esenţiale, MLKL, ceea ce le permite să evite răspunsul imun.

Pentru a depăşi acest obstacol, oamenii de ştiinţă au combinat trei medicamente deja utilizate în practica medicală, obţinând acest tip de moarte a celulelor canceroase, capabil să declanşeze un răspuns imun intens. Folosind o tehnică avansată de observare în timp real a proceselor din organism (imagistică intravitală), cercetătorii au urmărit în timp real interacţiunea dintre celulele imune şi cele tumorale, confirmând eliminarea completă a leucemiei în modelul preclinic.

„Terapia triplă pe care am folosit-o forţează celulele canceroase să moară într-un mod care activează sistemul imunitar. Prin schimbarea felului în care mor celulele canceroase, putem mobiliza apărarea naturală a organismului pentru a combate tumora”, a explicat Philippe Bousso, director de cercetare Inserm şi coordonator al Unităţii de Dinamica Răspunsurilor Imune de la Institutul Pasteur, într-un comunicat.

Această strategie inovatoare de imunoterapie, testată cu succes în modele experimentale, ar putea oferi o nouă direcţie terapeutică pentru tratamentul unor cancere ale sângelui, precum limfoamele şi leucemiile cu celule B.

Totuşi, cercetătorii subliniază că rezultatele sunt încă la nivel preclinic, iar eficienţa terapiei trebuie confirmată prin studii clinice viitoare, pentru a valida efectele terapiei şi la pacienţi.

Medicamentul care ar putea elimina una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății umane. Cercetătorii au descoperit un compus de o sută de ori mai eficient
Medicamentul care ar putea elimina una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății umane. Cercetătorii au descoperit un compus de o sută de ori mai eficient
Un nou antibiotic cu potenţial ridicat împotriva bacteriilor rezistente a fost descoperit de cercetători din Marea Britanie şi Australia, după ce au reanalizat o specie de bacterii studiată...
Descoperire revoluționară și controversată. Cercetătorii au creat materiale „vii” din ADN. La ce ar putea să folosească
Descoperire revoluționară și controversată. Cercetătorii au creat materiale „vii” din ADN. La ce ar putea să folosească
Cercetătorii de la Universitatea din Carolina de Nord (UNC) au dezvoltat microstructuri construite din ADN şi materiale anorganice, capabile să-şi schimbe forma în funcţie de mediul în care...
#cancer, #leucemie, #descoperire, #Cercetatori, #autodistrugere cancer , #cancer
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt "prea puternice pentru a fi folosite". Exista insa o exceptie
ObservatorNews.ro
Amenda de 100 de ori mai mare pentru cei care taie ilegal copaci in Bucuresti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cercetătorii au descoperit cum pot face cancerul să se autodistrugă. Tratamentul care ar putea schimba medicina pentru totdeauna
  2. Ce se întâmplă cu corpul tău atunci când mănânci varză murată în fiecare zi
  3. Nedumerirea unui tânăr epuizat după muncă: "Cum de oamenii mai au energie pentru orice altceva?"
  4. Băutura ieftină care protejează împotriva efectelor sedentarismului: ar putea inversa efectele dăunătoare ale statului prelungit pe scaun
  5. Diana și Igor Cuciuc acuză că fiica lor a murit după ce ar fi fost otrăvită cu droguri în băutură puse de nepotul dirijorului Botgros VIDEO
  6. Medicamentul care ar putea elimina una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății umane. Cercetătorii au descoperit un compus de o sută de ori mai eficient
  7. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 1 noiembrie. Zodia care are parte de o aventură
  8. Bancul zilei: Cum arată birocrația din România
  9. Unul dintre cele mai importante monumente istorice din Herculane se vinde cu bucata. E locul unde împărăteasa Austriei locuia când vizita stațiunea
  10. Cele mai ieftine târguri de Crăciun din Europa. Printre destinațiile de neratat este și un târg din România