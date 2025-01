Cazul șocant al medicului care s-a infectat cu cancer de la un pacient pe care l-a operat. Oamenii de știință continuă să caute răspunsuri

Un caz medical extrem de rar a stârnit dezbateri intense în comunitatea științifică, demonstrând că uneori imposibilul poate deveni realitate. Deși regula generală în medicină afirmă că toate tipurile de cancer sunt necontagioase, un incident din Germania a contrazis această convenție, aducând la lumină o situație cu totul excepțională.

Un bărbat de 32 de ani fusese diagnosticat cu un tip rar de cancer și a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unei tumori din abdomen. În timpul procedurii, chirurgul în vârstă de 53 de ani s-a accidentat la mână, provocându-și o tăietură. Deși rana a fost imediat dezinfectată și bandajată, incidentul avea să aibă consecințe neașteptate.

Cinci luni mai târziu, chirurgul a observat o umflătură în locul în care se rănise. Investigațiile medicale ulterioare au confirmat că era vorba despre o tumoare malignă. Mai mult, testele genetice au relevat că această tumoare era identică cu cea a fostului său pacient, arată Stirile ProTv.

Cercetătorii au concluzionat că celulele tumorale ale pacientului au pătruns în rana deschisă a chirurgului în timpul operației. Acest lucru a dus la dezvoltarea unei tumori la locul accidentării. Autorii studiului au calificat această situație drept „neobișnuită” deoarece, în mod normal, organismul ar fi trebuit să respingă celulele străine printr-un răspuns imunitar eficient.

În acest caz însă, sistemul imunitar al medicului nu a reușit să contracareze celulele maligne, permițându-le să se dezvolte. Studiul, publicat în prestigioasa revistă The New England Journal of Medicine, a explicat că acest fenomen a fost cauzat de un „răspuns imunitar antitumoral ineficient”.

Tumora în cauză a fost identificată ca fiind un histiocitom fibros malign, un tip rar de cancer care afectează țesuturile moi. Acest tip de cancer este extrem de rar, cu doar 1.400 de cazuri raportate anual la nivel mondial. Studiul descrie acest caz ca pe un „transplant accidental” al celulelor canceroase, un fenomen unic în literatura medicală.

Deși incidentul a fost semnalat inițial în 1996, reînnoirea interesului pentru acest caz în prezent subliniază importanța continuării cercetării în domeniul oncologiei. Descoperirile ridică întrebări fundamentale despre vulnerabilitatea umană în fața cancerului, dar și despre rolul și limitele sistemului imunitar în astfel de situații neobișnuite.

