Legătura surprinzătoare dintre antibiotice și cazurile tot mai frecvente de cancer la tineri: avertismentul unui medic. Ce trebuie să știi pentru a te proteja

Profesorul Rob Galloway, medic și specialist britanic, cunoscut în domeniul medicinei de urgență și al sănătății publice, a relatat într-un articol publicat de Dailymail despre cazurile de cancer pe care le descoperă la pacienții săi tineri.

"Lucrând în secția de urgențe, întâlnesc multe cazuri tragice – dar unul dintre cele mai dureroase este diagnosticarea unui tânăr cu cancer de colon avansat și incurabil. Acest lucru era rar întâlnit. Nu cu mult timp în urmă, am tratat un fermier de aproximativ 30 de ani care venise la urgențe la insistențele soției sale, îngrijorată de epuizarea lui extremă. Inițial, am pus simptomele sale pe seama nopților nedormite, fiind tată de puțin timp. Dar avea un aspect palid, iar albul ochilor avea o tentă gălbuie. Pentru orice eventualitate, am decis să-i fac analize de sânge, deși mă așteptam să fie normale.

Rezultatele au arătat că avea un deficit sever de globule roșii și o disfuncție hepatică, explicând astfel tenta gălbuie a ochilor (cauzată de acumularea de bilirubină, un produs al descompunerii globulelor roșii de către ficat). L-am trimis pentru un CT urgent, care a relevat că avea cancer de colon în stadiul 4, deja extins în întregul corp. Două luni mai târziu a murit", a relatat medicul pentru Dailymail.

"Când eram la facultatea de medicină, am fost învățat că acest tip de cancer afecta doar vârstnicii. Dar, în ultimii ani, numărul pacienților tineri – sub 50 de ani – diagnosticați cu cancer de colon a crescut alarmant.

Văd adesea acești pacienți în urgențe, deoarece își ignoră simptomele până când este prea târziu. De exemplu, o studentă a venit recent la spital pentru sângerări rectale. Ignorase simptomele până când o căutare pe internet, cu ajutorul ChatGPT, i-a sugerat să solicite îngrijiri medicale. Fără cauze evidente, cum ar fi hemoroizii, am făcut o trimitere urgentă pentru teste.

În trecut, probabil că nu aș fi făcut acest lucru, dat fiind vârsta pacientei. Dar acum sunt extrem de atent la cancerul de colon."

Ce determină această creștere a cazurilor?

Creșterea rapidă a cazurilor în Europa și SUA indică, fără îndoială, factori de stil de viață și mediu. Știm deja că o dietă bogată în alimente ultra-procesate și carne procesată – și săracă în fibre – reprezintă un factor de risc pentru cancerul de colon. La fel și obezitatea, fumatul, alcoolul și lipsa exercițiilor fizice.

Mai recent, dovezile emergente subliniază rolul microbiomului intestinal – diversitatea de microbi din intestin – în protejarea împotriva cancerului de colon. Dacă microbiomul este deteriorat, riscul de cancer crește.

Și, da, antibioticele sunt implicate. Un studiu din 2022, publicat în British Journal of Cancer, a comparat ratele de utilizare a antibioticelor între pacienții cu cancer și cei fără cancer, dar cu condiții identice. Rezultatele au arătat că persoanele sub 50 de ani aveau un risc cu aproape 50% mai mare de a dezvolta cancer de colon dacă utilizaseră antibiotice, comparativ cu un risc de doar 9% pentru cei peste 50 de ani.

De ce sunt tinerii mai afectați de antibiotice?

Este posibil ca microbiomul lor să fie mai divers, ceea ce face ca efectul negativ al antibioticelor să fie mai pronunțat. În plus, tot mai multe dovezi sugerează că vaping-ul afectează microbiomul intestinal.

Un studiu din 2021 pe șoareci a arătat că vaporii de la țigările electronice deteriorează direct mucoasa intestinală, cauzând inflamații care predispun la cancer. Vestea bună este că, la patru săptămâni după oprirea vaping-ului, mucoasa intestinală revine la normal.

Ce poți face pentru a te proteja?

Primul pas ar fi să îți îmbunătățești microbiomul intestinal. Mănâncă mai multe fibre și mai puține alimente ultra-procesate și încearcă să incluzi alimente fermentate, cum ar fi chefirul și varza murată, în dieta ta.

De asemenea, un supliment probiotic zilnic ar putea fi o idee bună – caută unul cu cel puțin un miliard de unități formatoare de colonii (CFU) per capsulă. Există dovezi în acest sens: o analiză din 2021 a concluzionat că probioticele pot juca un rol important în prevenirea cancerului și susținerea terapiei anti-cancer.

"În ceea ce mă privește, deși obișnuiam să prescriu antibiotice destul de ușor, acum sunt mult mai precaut și le spun întotdeauna pacienților să le ia împreună cu probiotice. Această recomandare nu face rău și ar putea reduce riscul de a dezvolta cancer de colon", a concluzionat medicul.

