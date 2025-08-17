Micul dejun preferat de copii și adulți, asociat cu un risc mai mare de cancer: nu este vorba despre șuncă sau cârnați

Baconul și cârnații sunt adesea considerați alimente periculoase la micul dejun, fiind asociate cu boli grave precum cancerul. Însă o altă alegere foarte populară – cerealele – ar putea fi la fel de dăunătoare.

Cerealele dulci sunt nelipsite din milioane de gospodării, dar acestea pot fi pline de aditivi precum coloranți, îndulcitori, agenți de îngroșare și conservanți, menite să le prelungească termenul de valabilitate și să le facă mai gustoase. Acestea le încadrează în categoria alimentelor ultraprocesate (UPF). Consumul ridicat de astfel de alimente a fost asociat cu creșterea cazurilor de obezitate și diabet, iar studii mai recente au găsit legături și cu cancerul sau demența.

Cerealele zaharoase care se încadrează în această categorie largă de UPF sunt adesea promovate ca parte a unui mic dejun „echilibrat”, iar formele lor amuzante și culorile vii le fac extrem de atractive pentru copii.

Potrivit unor date noi ale Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, 55% din caloriile zilnice consumate atât de copii, cât și de adulți provin din UPF. Între 2021 și 2023, copiii și adolescenții și-au luat aproximativ două treimi din aportul caloric din astfel de produse.

Legăturile dintre dietele bogate în alimente ultraprocesate și riscul de cancer s-au consolidat în ultimii ani, pe fondul interesului crescut pentru rolul pe care aceste produse îl joacă în creșterea bolilor cronice din America, dar și al inițiativei administrației Trump „Make America Healthy Again”.

Un studiu recent realizat de cercetători britanici a arătat că nu doar carnea procesată, ci toate alimentele ultraprocesate sunt asociate cu riscul de cancer. Concret, la fiecare creștere cu 10% a consumului de UPF, riscul de cancer crește cu 12%. Cea mai puternică asociere a fost identificată între UPF – inclusiv cerealele dulci – și cancerul de sân.

Studiul, conceput online, a urmărit peste 100.000 de adulți francezi pe parcursul mai multor ani. Participanții, cu vârste între 18 și 72 de ani (media fiind de aproximativ 43 de ani), făceau parte din proiectul NutriNet-Santé, lansat în 2009. Ei completau chestionare despre alimentație, stil de viață și sănătate generală la fiecare șase luni, timp de până la opt ani.

Participanții trebuiau să noteze tot ce mâncau și beau pe durata a trei zile aleatorii, într-un interval de 24 de ore, repartizate pe două săptămâni. Procesul se repeta din șase în șase luni pe durata participării lor la studiu.

În categoria UPF au fost incluse produse fabricate la scară industrială, precum pâinea ambalată, cerealele pentru micul dejun, gustările, dulciurile, băuturile carbogazoase, nuggets de pui, tăițeii instant, mesele congelate și alte preparate gata de consum.

S-a descoperit că cerealele zaharoase și produsele pe bază de amidon reprezentau 16% din totalul UPF consumate. Alte surse importante erau dulciurile și deserturile (26%), băuturile îndulcite (20%), precum și fructele și legumele procesate (15%), de exemplu piersicile la conservă sau mazărea cu condimente ambalată la pungă pentru microunde.

Aceste alimente conțin frecvent aditivi precum arome artificiale, coloranți și îndulcitori, fiind realizate prin metode industriale precum hidrogenarea, extrudarea sau prăjirea intensă. Deși sunt concepute să imite alimentele naturale, includ adesea ingrediente care nu sunt folosite în gătitul casnic, precum amidonuri modificate, izolați proteici sau conservanți.

Pe parcursul studiului, peste 2.200 de persoane au raportat un diagnostic nou de cancer. Cercetătorii au verificat aceste cazuri prin fișe medicale, rapoarte de spital, discuții cu medicii și printr-un comitet de experți.

Dintre cazurile raportate, 739 au fost de cancer de sân (264 înainte de menopauză și 475 după), 281 de cancer de prostată și 153 de cancer colorectal.

Rezultatele au arătat că, pentru fiecare creștere cu 10% a consumului de UPF, riscul general de cancer crește cu 12%, iar riscul de cancer de sân cu 11%. În schimb, nu au fost găsite legături statistice semnificative pentru cancerul de prostată și cel colorectal, deși a existat o „tendință” de creștere a riscului pentru cancerul colorectal.

Cerealele zaharoase și alte UPF conțin de obicei o listă lungă de ingrediente care ridică îngrijorări experților în sănătate publică. Printre acestea se numără emulsifianții – aditivi care oferă consistență uniformă milkshake-urilor, sosurilor sau mezelurilor. Aceștia au fost asociați cu un risc crescut de cancer de colon, întrucât pot afecta bariera protectoare a intestinului și favoriza inflamația.

Potrivit CDC, copiii și adolescenții sunt cei mai mari consumatori de UPF. Cei cu vârste între 6 și 11 ani își iau 65% din caloriile zilnice din alimente ultraprocesate, procentul scăzând la 63% pentru adolescenții între 12 și 18 ani și la 56% pentru copiii sub 6 ani.

În rândul adulților, cei între 19 și 39 de ani sunt cei mai mari consumatori (54% din aportul caloric), urmați de cei între 40 și 59 de ani (53%) și cei peste 60 de ani (52%).

Studii recente sugerează că alimentele ultraprocesate ar putea fi responsabile de peste 120.000 de decese premature în SUA, o cifră mai mare decât cea cauzată de droguri precum fentanilul, scrie dailymail.com.

