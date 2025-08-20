Modul în care bei cafeaua de dimineață ar putea să îți crească riscul de cancer de până la șase ori

Obiceiul zilnic de a consuma cafea ar putea să crească riscul de cancer de aproape șase ori, arată cercetări șocante.

Un studiu publicat la începutul acestui an de cercetători de la National Cancer Institute a descoperit că o persoană care consumă opt sau mai multe cești pe zi de ceai sau cafea foarte fierbinte avea de 5,6 ori mai multe riscuri să dezvolte carcinom cu celule scuamoase esofagiene (ESCC), comparativ cu cineva care nu bea băuturi fierbinți.

Cercetătorii au folosit date de la peste 500.000 de participanți incluși în UK Biobank, care au oferit informații despre consumul lor de băuturi fierbinți. Consumul a până la patru cești pe zi de lichide „foarte fierbinți” a crescut riscul de ESCC de 2,5 ori. Patru până la șase cești de lichide foarte fierbinți erau asociate cu un risc de cancer de 3,7 ori mai mare, iar șase până la opt cești erau asociate cu un risc de 4,8 ori mai mare.

În cazul băuturilor fierbinți, consumul de până la patru cești pe zi a crescut riscul de 1,6 ori. Patru până la șase cești pe zi erau asociate cu un risc de cancer dublu; șase până la opt cești – cu un risc de 2,5 ori mai mare; iar mai mult de opt cești – cu un risc de trei ori mai mare.

Cercetătorii au declarat că descoperirile lor, publicate în British Journal of Cancer, se bazează pe cercetări anterioare care sugerează că băuturile la temperaturi foarte ridicate, peste 65°C, sunt „probabil cancerigene pentru oameni”.

Temperatura ideală de preparare a cafelei este, în general, între 90 și 96°C. Pentru ceai, temperatura optimă variază în funcție de tip, dar de obicei se situează între 79 și 100°C.

Aceasta plasează băuturile fierbinți în aceeași categorie de risc ca lucruri precum emisiile de fum de lemn din interior sau consumul ridicat de carne roșie. Totuși, oamenii beau de obicei cafeaua și ceaiul la temperaturi puțin mai scăzute, adesea între 49 și 68°C, scrie dailymail.com.

Se crede că băuturile fierbinți ar putea provoca daune organismului prin arderea celulelor, ceea ce poate duce la inflamații care afectează genele și cresc probabilitatea apariției cancerului.

Vincent Ho, profesor asociat și gastroenterolog clinic la Western Sydney University, a scris pentru The Conversation: „Consumul de băuturi foarte fierbinți poate deteriora celulele din mucoasa esofagului, iar pe termen lung se crede că acest lucru poate duce la apariția cancerului. Cercetătorii au remarcat această legătură pentru prima dată acum aproape 90 de ani.

„Ceea ce știm despre modul în care băuturile fierbinți pot dăuna esofagului provine în mare parte din studii pe animale. O altă teorie este că daunele termice asupra mucoasei esofagului slăbesc bariera sa normală, crescând riscul unor daune suplimentare cauzate de refluxul gastric.

„În timp, acest tip de afectare cronică poate crește riscurile de apariție a cancerului esofagian.”

De asemenea, se consideră că țesuturile afectate de lichidele fierbinți pot deveni mai vulnerabile la alți factori cancerigeni, cum ar fi alcoolul și substanțele chimice din fumul de tutun.

Echipa de la National Cancer Institute a declarat că „persoanele care preferă băuturile foarte fierbinți ar putea beneficia de reducerea temperaturii acestora, cel puțin în ceea ce privește riscul de cancer esofagian”.

În acest an, experții estimează că vor fi diagnosticate peste 22.000 de cazuri noi de cancer esofagian, cu puțin peste 16.000 de decese cauzate de această boală.

Cancerul esofagian începe la mucoasa interioară a esofagului și se extinde către straturile exterioare pe măsură ce crește.

Simptomele includ adesea dificultăți la înghițire, pierdere în greutate neintenționată și durere sau disconfort în piept.

Aceste simptome pot fi subtile la început, dar tind să se agraveze pe măsură ce cancerul progresează.

Alte simptome posibile includ tuse persistentă, răgușeală și arsuri la stomac care se agravează. Deși nu există teste de screening de rutină pentru cancerul esofagian, diverse proceduri pot ajuta la diagnosticarea acestuia, inclusiv endoscopia cu biopsie, investigații imagistice și teste specializate.

Endoscopia permite vizualizarea directă și prelevarea de țesut, iar investigațiile imagistice ajută la determinarea extinderii cancerului.

Cytosponge, un test mai nou, presupune înghițirea unei spume pentru colectarea de celule în vederea analizei.

Uneori, medicii pot efectua intervenții chirurgicale pentru a elimina tumori mici.

Totuși, pentru că doar 25% dintre persoanele cu acest cancer primesc un diagnostic înainte ca boala să se răspândească, tratamentul devine mai dificil.

Cancerul esofagian reprezintă o provocare pentru diagnosticarea timpurie, deoarece de obicei nu prezintă simptome vizibile până când boala ajunge într-un stadiu avansat. Diagnosticul întârziat crește semnificativ riscul de deces.

Cancerul esofagian localizat (stadiul I) are o rată de supraviețuire pe cinci ani de aproximativ 46%, în timp ce cancerele în stadiul IV, care s-au răspândit la organe îndepărtate, au o rată de supraviețuire pe cinci ani de doar aproximativ 5%.

Majoritatea americanilor consumă băuturi fierbinți zilnic.

Se estimează că aproximativ două treimi consumă cafea zilnic, făcând-o cea mai populară băutură fierbinte.

Conform unui studiu, temperatura ideală pentru consumul cafelei, ținând cont atât de riscul de afectare a esofagului, cât și de păstrarea aromei, a fost estimată la aproximativ 58°C.

Cercetătorii au spus că această temperatură permite o experiență plăcută a consumului, minimizând în același timp posibilele daune asupra esofagului.

Oferind câteva sfaturi pentru un consum mai sigur, profesorul Ho adaugă: „Încetinește, fă-ți timp și bucură-te.

Este important să dai timp pentru răcirea unei băuturi foarte fierbinți, iar cercetările au arătat că temperatura unei băuturi fierbinți poate scădea cu 10–15°C în cinci minute.

În final, înghițiturile mici sunt o idee bună pentru a testa temperatura, având în vedere că știm că un volum mare afectează semnificativ temperatura din esofag și poate provoca daune mucoasei sale.”

