România va investi 20 de milioane de lei pentru a pregăti 800 de medici în lupta cu cancerele rare. Anunțul Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătăţii (MS) anunţă că 800 de medici români vor fi instruiţi în centre universitare din întreaga ţară printr-un proiect destinat formării specialiştilor în domeniul cancerelor musculo-scheletale, „o patologie rară, dar cu impact major asupra vieţii pacienţilor”.

Potrivit sursei citate, proiectul INEX, cu un buget total de aproape 20 de milioane de lei, este primul program naţional dedicat specialiştilor din acest domeniu complex, coordonat de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi cofinanţat din fonduri europene prin Programul Sănătate 2021–2027. Scopul acestui proiect este de a oferi pacienţilor oncologici şanse mai mari la viaţă, precizează MS.

„Prin proiectul INEX, România face un pas important spre o abordare modernă şi integrată a cancerelor musculo-scheletale – o patologie rară, dar cu impact major asupra vieţii pacienţilor. Este primul program naţional dedicat formării specialiştilor în acest domeniu complex, coordonat de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi cofinanţat din fonduri europene prin Programul Sănătate 2021–2027”, informează Ministerul Sănătăţii.

Potrivit sursei citate, cursurile includ sesiuni teoretice şi practice susţinute de specialişti din ortopedie, oncologie, radiologie, reumatologie şi anatomie patologică şi vor avea loc la Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Iaşi, Constanţa, Oradea, Sibiu şi Braşov.

„Prin acest proiect, 800 de medici români – din ortopedie, oncologie, radiologie, reumatologie şi anatomie patologică – vor fi instruiţi în centre universitare din întreaga ţară pentru a lucra în echipă, cu protocoale standardizate şi tratamente personalizate pentru fiecare pacient”, notează MS.

Aceeaşi sursă adaugă că proiectul cuprinde şi elaborarea de ghiduri medicale şi proceduri clare, menite să reducă timpul de la diagnostic la tratament şi să crească şansele de vindecare ale pacienţilor cu cancere musculo-scheletale.

Astfel, prin acest proiect, 800 de medici vor fi formaţi în diagnosticarea, tratamentul şi monitorizarea pacienţilor cu patologii oncologice musculo-scheletale şi vor fi realizate Registrul Naţional de Oncologie Musculo-Scheletală (RNOMS), un instrument digital menit să colecteze şi să analizeze date medicale esenţiale pentru îmbunătăţirea managementului cazurilor şi un set de ghiduri şi proceduri medicale standardizate, aliniate celor mai noi standarde internaţionale, precizează MS.

Aceeaşi sursă menţionează că bugetul total al acestui proiect este de 19.832.322,32 lei, din care 16.022.267,27 lei reprezintă cofinanţarea UE.

„Fondurile europene contribuie direct la îmbunătăţirea performanţei spitalelor din România şi la dezvoltarea unei medicini bazate pe competenţă, colaborare şi responsabilitate. Omul sfinţeşte locul — şi vreau să felicit echipa Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti pentru profesionalism şi pentru proiectele care scriu istorie în sănătatea românească”, afirmă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

