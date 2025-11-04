"Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde." Mărturia cutremurătoare a unei cunoscute realizatoare de televiziune care a aflat că are cancer

Cunoscuta realizatoare de televiziune Ionela Năstase, gazda emisiunii "La cină" de la postul Digi 24, a mărturisit, într-o postare pe Facebook, că a fost diagnosticată cu cancer.

Ionela Năstase a precizat că a fost anunțată despre acest diagnostic acum un an.

"Acum un an, viața mea s-a oprit pentru câteva secunde, la un control de rutină, pentru că am primit acel diagnostic care îți taie respirația: cancer", a rememorat Ionela Năstase.

Ea a subliniat însă că face publică această situație nu "pentru a primi compasiune, ci pentru că știu că povestea mea poate salva vieți".

"A fost cel mai greu cuvânt pe care l-am auzit vreodată, dar și începutul celei mai mari lecții despre viață, curaj și recunoștință.

Nu împărtășesc asta pentru a primi compasiune, ci pentru că știu că povestea mea poate salva vieți.

Nu scriu aceste rânduri din dramă sau slăbiciune, ci cu speranța că vor ajunge la o femeie care poate amână acel control de ceva timp. Mergi. Programează-l. Nu aștepta să doară. Nu aștepta semne. Ai grijă de tine, așa cum ai grijă de toți ceilalți", le-a transmis Ionela Năstase tuturor femeile.

Pe de altă parte, ea i-a transmis un mesaj public de dragoste și recunoștință soțului ei, Vlad Petreanu, care i-a fost alături în toate momentele grele.

"Mulțumesc că mi-ai fost alături, chiar și fără să știi prin ce trec. Acum vreau să fim împreună și în vindecare, și în prevenție.

Ai grijă de tine. Te rog. Mulțumesc pentru tot, Vlad. Esti OMUL meu!", a scris Ionela Năstase.

Ea le-a transmis mulțumiri și medicilor care au tratat-o. Aceștia sunt dr. Cristian Nicolae, dr. Isabela Botea, dr. George Iancu, dr. Dragoș Median, prof. dr. Cătălina Poiană, prof. dr. Cornelia Nițipir și dr. Ștefănel Vlad.

