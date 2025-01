Care sunt cele șase tipuri de cancer cu cea mai mică rată de supraviețuire: majoritatea pacienților mor în decurs de un an

Mai mult de jumătate dintre pacienții diagnosticați cu cele șase tipuri de cancer cu "cele mai puține șanse de supraviețuire" mor în decurs de un an în Marea Britanie, au dezvăluit cercetătorii.

Noua analiză a arătat că 58% dintre persoanele din Anglia diagnosticate cu cancer la plămâni, ficat, creier, esofag, pancreas sau stomac vor muri din cauza bolii lor în decurs de un an.

Statisticile privind supraviețuirea sunt și mai sumbre în Scoția, Irlanda de Nord și Țara Galilor, conform datelor publicate de Grupul operativ privind cancerele cu risc redus de supraviețuire, scrie dailymail.com.

În aceste regiuni, peste 60 % din decese au loc în decurs de un an de la diagnosticare.

Peste 90.000 de persoane sunt diagnosticate anual cu unul dintre cele șase tipuri de cancer cu rată scăzută de supraviețuire în Marea Britanie, iar acestea reprezintă aproape jumătate din totalul deceselor cauzate de tipurile comune de cancer, conform Cancer Research UK.

Adesea, aceste tipuri de cancer sunt diagnosticate în stadii avansate, doar 28% dintre pacienții din Regatul Unit fiind diagnosticați la începutul bolii, când aceasta poate fi tratată mai ușor.

Aceasta în comparație cu 54% din toate celelalte tipuri de cancer diagnosticate în stadiul 1 sau 2.

Cheryle Brandon, 52 de ani, din Surrey, a fost diagnosticată cu cancer esofagian în stadiul 4 în decembrie 2022.

Ea a declarat: "Simptomele mele au început cu reflux și indigestie, iar medicul meu mi-a dat medicamente pentru a reduce cantitatea de acid din stomac. La început, m-am simțit mai bine, dar după aproximativ șase luni am început să am dureri în piept, mi-a devenit greu să înghit și am început să mă sufoc când mâncam.

Analizele ulterioare au arătat că aveam cancer esofagian, despre care se credea că se răspândise și la plămâni, ficat, laringele și ganglionii limfatici. Tumoarea mea era inoperabilă (pentru că era prea aproape de inimă), dar, în mod remarcabil, după cursuri istovitoare de chimioterapie și radioterapie, am fost declarată fără cancer.

Acum iau fiecare zi așa cum vine și contribui la creșterea gradului de conștientizare a acestei boli extrem de agresive."

Starul Harry Potter, Alan Rickman, a fost diagnosticat cu cancer pancreatic în 2015 și a murit un an mai târziu, la vârsta de 69 de ani.

Actorul american Patrick Swayze a murit, de asemenea, de cancer pancreatic în 2009, la puțin peste un an și jumătate după ce a fost diagnosticat.

În mod similar, solistul The Wanted, Tom Parker, a fost diagnosticat cu cancer cerebral inoperabil - un glioblastom mortal - în octombrie 2020 și a murit la 30 martie 2022.

În ciuda prevalenței acestor tipuri de cancer cu rată scăzută de supraviețuire, ele primesc doar o fracțiune din finanțarea pentru cercetare, comparativ cu bolile cu rată mai mare de supraviețuire, conform organizației Less Survivable Cancers Taskforce.

Grupul de campanie solicită acum angajamente la nivel guvernamental pentru a prioritiza detectarea timpurie, finanțarea cercetării și dezvoltarea de noi opțiuni de tratament pentru aceste tipuri de cancer.

Anna Jewell, președinta Grupului operativ privind cancerele cu supraviețuire redusă, a declarat: "Realitatea că mai mult de jumătate dintre persoanele diagnosticate cu un cancer cu supraviețuire redusă nu vor supraviețui mai mult de un an este pur și simplu inacceptabilă.

Este esențial ca toate guvernele să ia măsuri imediate pentru a dezvolta și a pune în aplicare planuri de acțiune naționale dedicate pentru a îmbunătăți rezultatele pentru pacienții cu aceste boli devastatoare.

Putem schimba scenariul și îmbunătăți supraviețuirea prin stabilirea unor obiective specifice, prioritizând diagnosticarea precoce și îmbunătățind căile de tratament pentru a oferi fiecărui pacient o șansă de luptă."

