Boala cruntă care face ravagii în rândul tinerilor. "Să fii diagnosticat la 20-30 de ani este acum realitatea cruntă"

Ratele de diagnostic pentru toate tipurile de cancer au crescut cu 15% la persoanele din grupa de vârstă de 20 și 30 de ani între 2010 și 2020 - de trei ori mai rapid decât media națională, arată datele de la Florida Cancer Connect Collaborative.

Ratele au crescut mai rapid la femei decât la bărbați, potrivit medicilor care avertizează că pacienții sunt diagnosticați când boala este avansată și mai greu de tratat.

Cercetătorii nu pot explica creșterea, dar dietele moderne, utilizarea antibioticelor și infecțiile fungice au fost toate sugerate ca factori - dar acest lucru nu ar explica de ce ratele din Florida cresc atât de rapid, scrie Dailymail.

Cancerul la sân a fost cel mai comun printre adulții tineri și principala cauză de deces din cauza cancerului, cancerul de colon și leucemia fiind printre tipurile de cancer cu creștere rapidă.

Dr. Mohamedtaki Tejani, oncolog la AdventHealth Cancer Institute, a declarat pentru Orlando Sentinel: "Pacienții cu vârste de 20-30 de ani erau o raritate, acum este realitatea cruntă."

"Ceea ce este cu adevărat trist este că pacienții mai tineri, în mod obișnuit, prezintă stadii mai avansate ale bolii, deoarece nu sunt atenți la sănătate."

Printre femeile tinere din Florida diagnosticate cu cancer la sân se numără și Domenica Fuller, în vârstă de 29 de ani, din Miami, care se pregătea pentru nunta ei în 2022 când a observat un nodul pe sânul stâng.

"Am făcut un autoexamen al sânului, eram în duș și nu știu de ce am decis să fac unul, dar am făcut-o", a spus ea pentru NBC 6, "și am simțit ceva tare pe sânul stâng.

A fost pur și simplu ceva ce părea ca un strugure înghețat în sânul meu."

Ea a fost diagnosticată cu carcinom ductal de stadiul trei, ceea ce înseamnă că cancerul la sân se răspândise într-o altă zonă a corpului său, făcând tratamentul mai dificil.

A trecut printr-o intervenție chirurgicală și patru sesiuni de chimioterapie și radioterapie și acum a fost declarată în remisie.

O altă pacientă din Florida a fost Madeline Mordarski, din Bradenton, diagnosticată cu cancer la sân de stadiul unu în noiembrie 2022 după ce a descoperit un nodul pe sânul stâng, cu o săptămână înainte de a împlini 32 de ani.

Ea a suferit o mastectomie bilaterală și mai multe runde de chimioterapie pentru a trata cancerul și acum se află în remisie.

Și Amy Dowden, în vârstă de 33 de ani, din Marea Britanie, a fost diagnosticată cu cancer la sân de stadiul trei în mai.

Ea a descoperit un nodul la sân în timpul lunii de miere cu soțul ei, Ben Jones, în aprilie. Recent, ea a distribuit o fotografie în care apare cu capul ras în timp ce primea tratament.

Rata totală a diagnosticelor pentru toate tipurile de cancer la persoanele cu vârste între 20 și 39 de ani în Florida a fost de 79,4 cazuri la 100.000 de persoane în 2010, arată datele.

Dar aceasta a crescut cu aproximativ doi la sută în fiecare an din 2010. În 2020, rata a fost de 91,9 cazuri la 100.000 de persoane.

La femei sub 50 de ani, rata diagnosticelor pentru toate tipurile de cancer a crescut de la 118,6 la 131,5 în aceeași perioadă.

Însă pentru bărbații sub 50 de ani, raportul a arătat că rata a rămas stabilă, la aproximativ 80 la 100.000 de persoane.

Cele patru tipuri de cancer cu cele mai multe cazuri diagnosticate au fost cancerul tiroidian (6.103 cazuri), melanomul de piele (3.615 cazuri), cancerul testicular (2.922 cazuri) și limfomul non-Hodgkin (2.774 cazuri).

Cu toate acestea, tipurile de cancer care au cauzat cele mai multe decese au fost diferite de cele cu cele mai multe cazuri.

Între 2010 și 2020, a doua cauză principală a deceselor cauzate de cancer în rândul tinerilor adulți a fost leucemia, sau cancerul sanguin, care a cauzat 583 de decese. Au urmat cancerul cerebral (509 decese), cancerul de colon (499) și cancerul de col uterin (399).

Senatorii republicani din Florida încearcă în prezent să obțină aprobarea unei legi care ar obliga companiile de asigurări să acopere screening-urile anuale pentru cancerul de piele în stat.

Proiectul de lege - propus de senatorul republican Gayle Harrell - ar impune tuturor companiilor de asigurări de sănătate din stat să acopere aceste screening-uri până în 2025 și ar interzice impunerea deducerilor, co-plăților sau a altor cerințe de costuri pentru pacienți.

Proiectul de lege nu specifică de la ce vârstă ar trebui acoperite aceste screening-uri, deși mulți dermatologi recomandă începerea screening-urilor anuale de la 20 de ani.

În SUA, rata diagnosticelor de cancer pentru toate tipurile de boală a crescut de la 86 de cazuri la 100.000 de adulți din această grupă de vârstă în 2010 la 89,6 cazuri la 100.000 în 2019, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Cifra a scăzut în 2020 la 82,7, ultimele date disponibile, cu toate că acest lucru s-a întâmplat probabil din cauza pandemiei de Covid, care a dus la mai puține diagnostice deoarece multe persoane au ratat controalele medicale.

Medicii nu erau siguri de ce Florida înregistra o creștere mai rapidă a cazurilor de cancer printre tineri în comparație cu restul națiunii.

În ceea ce privește cancerul la sân, Miami este cunoscut pentru a fi capitala "implanturilor de sân" din Statele Unite, dar studiile recente nu au legat acest procedeu de un risc semnificativ mai mare de a dezvolta cancer la sân.

O preocupare specială a fost cancerul de colon, care adesea nu este detectat decât în stadiile avansate - când este mult mai dificil de tratat.

Între adulții cu vârste între 20 și 30 de ani, rata de cancer de colon a crescut de la 4,8 la 6,2 cazuri la 100.000 în decursul decadelor până în 2020 - sau cu 30 la sută.

Rata de deces a crescut și ea ușor, de la 1,0 la 1,1 la 100.000, potrivit datelor de la Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Însă un studiu publicat în JAMA în 2021 a estimat că în doar șapte ani cancerul de colon ar putea deveni principala cauză de deces la persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 49 de ani.

În timp ce medicii încă investighează de ce cresc cazurile de cancer de colon, se bănuiește că acest lucru se datorează abuzului de antibiotice și infecțiilor fungice în intestine.

Abuzul de antibiotice ar putea provoca boala pentru că poate duce la un dezechilibru al microbilor din intestine, crescând probabilitatea ca bacterii sau ciuperci periculoase să se instaleze și să afecteze celulele.

În ceea ce privește creșterea ratelor de alte tipuri de cancer în întreaga țară, medicii sunt nedumeriți, dar presupun că ar putea fi din cauza unor stiluri de viață mai sedentare, dietelor occidentale și consumului de alcool.

