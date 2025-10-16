„Super-vaccinul” care ar putea opri cancerul înainte să se răspândească

Autor: Bogdan Atanasiu
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 22:13
619 citiri
Persoană care se vaccinează FOTO Pixabay

O echipă de cercetători din Massachusetts a creat un „super-vaccin” experimental care ar putea oferi imunitate împotriva cancerului înainte ca boala să se dezvolte și să se răspândească. Vaccinul a fost testat până acum doar pe șoareci și a prevenit mai multe tipuri agresive de cancer, inclusiv melanomul, cancerul pancreatic și cancerul de sân triplu negativ.

Secretul vaccinului constă în nanoparticule extrem de mici, realizate din molecule grase, care livrează două substanțe numite adjuvanți, ce stimulează sistemul imunitar. În testele de laborator, până la 88% dintre șoarecii tratați au rămas fără tumori, în funcție de tipul de cancer. Vaccinul a redus sau chiar a prevenit complet răspândirea cancerului în întregul organism, inclusiv la plămâni – un rezultat spectaculos comparativ cu șoarecii care au primit vaccinuri tradiționale sau niciun vaccin, toți dezvoltând tumori și murind în 35 de zile.

Experimentele de la UMass Amherst au început prin combinarea nanoparticulelor cu un antigen care declanșează răspunsul imun împotriva cancerului. Șoarecii vaccinați au fost expuși ulterior la melanom, tipul de tumoră care poate afecta orice organ. Aproximativ 80% dintre aceștia au rămas fără tumori și au supraviețuit 250 de zile.

Într-o a doua etapă, cercetătorii au testat o versiune a vaccinului cu nanoparticule și un alt antigen numit lizat tumoral. Șoarecii vaccinați astfel au fost expuși la melanom, cancer de sân triplu negativ sau cel mai comun tip de cancer pancreatic (PDAC).

Rezultatele au fost impresionante: 88% dintre șoarecii cu cancer pancreatic, 75% cu cancer de sân și 69% cu melanom au rămas fără tumori. În plus, toți șoarecii care au rămas sănătoși după vaccinare au rezistat apariției de tumori secundare atunci când au fost expuși la celule canceroase.

Prabhani Atukorale, profesor asistent de inginerie biomedicală la UMass Amherst și autor al studiului, arătase anterior că designul bazat pe nanoparticule poate micșora sau elimina tumorile la șoareci. Noile descoperiri, publicate în Cell Reports Medicine, demonstrează că această abordare poate preveni apariția cancerului de la început. Cercetătorii subliniază că metoda ar putea fi adaptată pentru mai multe tipuri de cancer, nu doar pentru cele testate.

Echipa a creat și un startup, NanoVax Therapeutics, cu „obiectivul final de a îmbunătăți viața pacienților” prin tratamente cu nanoparticule. „Rezultatele sunt extrem de promițătoare și abia așteptăm să trecem la următorii pași”, spune co-autorul Griffin Kane. Totuși, oamenii de știință avertizează că trecerea de la modelele pe șoareci la tratamente clinice pentru oameni este un proces complex și provocator.

Nanoparticulele ar putea revoluționa medicina. Recent, cercetători din Barcelona au arătat că nanoparticulele pot inversa efectele bolii Alzheimer la șoareci, ajutând bariera de protecție a creierului să-și recapete funcția normală afectată de proteine toxice. Kristin Omberg, biolog la Pacific Northwest National Laboratory, spune că nanoparticulele „vor schimba lumea”, deoarece permit tratamente mai eficiente pentru boli cerebrale, cancer sau demență. În viitor, acestea ar putea fi folosite și pentru îmbunătățirea performanțelor umane, de la vedere mai bună până la soldați mai eficienți în luptă, scrie dailymail.com.

