Alegător de 76 de ani bătut de candidatul PSD la primărie. Bătrânul își exprimase sprijinul pentru reprezentantul PNL

Vasile Chirvase este candidatul PSD care vrea să ocupe fotoliul de primar al comunei Oltenești, județul vaslui.

După tentativa eșuată de a cumpăra voturi cu ulei, zahăr și orez, Chirvase încearcă să-și convingă electoratul cu pumnul, scrie Vremea Nouă.

Supărat că un bătrân de 76 de ani susține candidatura liberalui Constantin Galeru, candidatul PSD s-a gândit să-i aplice acestuia o corecție. L-ar fi urmărit până la o fermă din apropierea de localitatea Secuia, comuna Muntenii de Jos și acolo a sărit la bătaie.

După conflict, victima a povestit că, în perioada campaniei electorale, a ales să nu mai calce în comuna natală.

“Nu am crezut că voi trăi asemenea momente dar, chiar dacă am trecut prin momente mai mult decât neplăcute, îmi doresc să trec sub tăcere incidentul și să nu îi fac reclamație la poliție. Sunt om bătrân și nu vreau să îmi pun copiii în situații neplăcute. Dar așa s-a întâmplat. A venit după mine la o fermă de pe lângă Secuia și a sărit la bătaie pe motiv că mi-am arătat simpatia față de actualul primar. Mi-am arătat-o și am să mi-o arăt în continuare chiar dacă am ales să nu mai vin în comună până după campanie. Mi-am arătat susținerea față de primarul Galeru pentru că a făcut ceva pentru comună și sunt sigur că va face, în continuare, dacă va rămâne primar. Odată cu el, la Oltenești au apărut și investițiile în drumuri asfaltate și ce s-a mai facut prin comună», spune victima lui Vasile Chirvase.

Este al doilea derapaj al candidatului PSD la primăria comunei Oltenești după ce, înainte de Sărbătorile Pascale, acesta a împărțit 400 de pungi care conțineau o sticlă de ulei, o pungă cu zahăr și una cu orez.

