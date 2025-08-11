Scandalul de la Floreasca ia amploare. Un pacient infectat cu Candida auris, dar și cu alte infecții nosocomiale, a murit în decembrie. Familia lui a depus plângere

Candida auris a fost confirmată la Spitalul Floreasca în toamna anului trecut, cu șapte luni înainte de focarul actual, care a dus la suspendarea internărilor la Centrul de Arși, scrie Europa Liberă. Un pacient care a fost internat la Chirurgie Cardiovasculară și care a fost confirmat cu această ciupercă, dar și cu alte infecții nosocomiale, a murit în decembrie. Cazul nu apare în evidența autorităților sanitare, dar familia pacientului a depus plângere.

Potrivit Europa Liberă, în toamna anului trecut, cu câteva zile înainte să moară, un pacient din secția clinică de Chirurgie Cardiovasculară de la Floreasca a fost depistat cu Candida auris. Bărbatul, Marin Vlase, a fost internat la etajul 6 al aceluiași corp de clădire, la Chirurgie Cardiovasculară, până în 1 decembrie 2024.

Bărbatul de 72 de ani, din județul Vrancea, avea și alte infecții nosocomiale, iar rudele afirmă că el și alte două paciente s-au infectat unii pe alții, în câteva săptămâni cei trei fiind confirmați cu bacteriile Acinetobacter baumannii și Klebsiella pneumoniae.

În decurs de trei săptămâni, toți trei au murit: cele două paciente, în noiembrie 2024, iar bărbatul în 1 decembrie 2024.

Rudele lor susțin că pacienții nu ar fi fost izolați pentru a fi prevenită transmiterea infecțiilor nosocomiale, că nu le-ar fi fost administrat la timp tratamentul cu antibiotice sau cel antifungic ar fi fost întrerupt, că nu ar fi fost raportate toate infecțiile nici către unitatea specifică a spitalului de combatere a infecțiilor (SPLIAAM), nici către autoritățile cu atribuții în materie – ANMCS, INSP și DSP, că nu ar fi fost făcută anchetă epidemiologică și că ar fi fost ascunsă cauza reală a cel puțin unui deces: șocul septic.

Ads

Marin Vlase a ajuns la Floreasca în 4 septembrie, după ce a fost internat câteva zile la spitalul privat Sanador, unde i-au fost puse trei bypass-uri la inimă, dar a făcut pericardită și, în urma complicațiilor, a ajuns la spitalul de stat, unde a fost operat în 17 septembrie pentru inflamația și iritarea pericardului.

”S-a infectat la Floreasca pe 23 septembrie și până în 5 octombrie 2024 nu i-au administrat niciun antibiotic, aveau antibiogramă făcută din 23 septembrie la Klebsiella, cu încărcătură mare, peste 100.000 de unități. Faptul că era deja în urocultură era alt semn rău”, a declarat, pentru publicația citată, fiica lui Marin Vlase.

Ea a susținut că el era infectat doar cu Klebsiella pneumoniae până să fie transferat la Terapie Intensivă. Din documentele puse la dispoziție de femeie, reiese că pacientul a fost infectat, până în ziua decesului, cu Candida auris, precum și cu alte trei bacterii: Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae și Stafilococ auriu.

Fiica pacientului, avocat de profesie, a depus plângeri penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București atât în cazul tatălui său, cât și în numele rudelor celorlalte două femei despre care a aflat că au fost infectate în spital.

Ads

Spitalul Floreasca nu a răspuns acuzațiilor aduse.

Potrivit sursei citate, fiica lui Vlase a făcut sesizări, la începutul acestui an, către cele trei instituții responsabile de verificare și control: Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și Direcția de Sănătate Publică (DSP), dar a primit răspuns doar de la una dintre ele, din partea INSP, care i-a transmis că nu a primit vreo înștiințare cu privire la ce a anunțat.

După internarea la Floreasca, medicul curant al lui Marin Vlase a fost, timp de circa două săptămâni, șeful Secției Chirurgie Cardiovasculară, Horațiu Moldovan, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Contactat de Europa Liberă, chirurgul Horațiu Moldovan și-a adus aminte de pacient, însă a spus că nu dorește să intre în detalii despre această situație: ”Din păcate, a fost vorba de un pacient sever, care a avut o evoluție complicativă, într-adevăr nefericită. Nu mai am de ce să vă dau mai multe explicații, pentru că el a fost corect tratat, cu maxim profesionalism”.

Ads

În vara acestui an, Lavinia Vlad a fost internată cu arsuri pe 70% din suprafața corpului, în urma exploziei centralei de apartament din locuința sa, fiind dusă la Spitalul Floreasca din București, unde a stat 53 de zile, timp în care a fost infectată cu mai multe bacterii, în cele din urmă fiind transportată la un spital din Belgia.

Sora sa, Alina Alexandru, și ea pacientă în spitalul bucureștean, fiind una dintre persoanele donatoare de piele pentru Lavinia, a adus, într-o scrisoare deschisă adresată managerului unității sanitare, acuzații grave privind modul în care sunt gestionați marii arși. Femeia a vorbit despre lipsa unor măsuri elementare de igienă, cum ar fi faptul că ușile rezervelor pacienților critici sunt ținute deschise sau că personalul intră la ei fără a se schimba după ce vine de afară, dar și fără mască sanitară.

Aparținătoarea a relatat cum bolnavii nu sunt ajutați de psiholog, iar surorii sale nu i s-a adus nici măcar o oglindă să vadă că fața nu i-a fost desfigurată, femeia amintind, în acest context, că orice bolnav poate lupta mai eficient cu boala dacă starea sa psihică este una bună.

Ads

Ministerul Sănătății (MS) a anunțat că, în urma controlului făcut de Corpul de control al ministrului și de Inspecția Sanitară de Stat la Centrul de Arși al Spitalului Floreasca, au fost date amenzi de 30.000 de lei firmei de curățenie, pentru nerespectarea procedurilor, și o amendă de 30.000 de lei unității medicale, pentru lipsa ventilației conforme în Compartimentul de Arși.

Totodată, a fost confirmată prezența Candida auris la nivelul Centrului pentru Arși, astfel că s-a suspendat internarea de noi pacienți, dar continuă tratamentul celor deja internați, s-a restricționat accesul vizitatorilor, s-au înlocuit filtrele de apă și s-au intensificat dezinfecția și decontaminarea.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, i-a cerut public demisia șefului Centrului de Arși Grav de la Spitalul Floreasca, pe care îl acuză de ”iresponsabilitate crasă și nepăsare”.

Rogobete a anunțat, pe fondul scandalului legat de neregulile din Centrul de arși al Spitalului Floreasca, din Capitală, că vor fi introduși indicatori de performanță nu doar pentru managerii de spital, ci și pentru șefii de secție.

În 4 august, șeful Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, din Capitală, Tiberiu Paul Neagu, a fost demis de managerul unității, la câteva zile de la solicitarea făcută de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ca șeful secției respective să demisioneze. În același timp a fost demisă și conducerea laboratorului spitalului.

Ads