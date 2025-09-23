Spitalul Floreasca, noi probleme cu Candida Auris. Secția de interne, închisă după ce s-au descoperit două cazuri noi

Noi probleme la Spitalul Floreasca. Secția de interne a fost închisă după ce s-au descoperit două noi cazuri de Candida Auris. Pacienții care erau internați acolo au rămas momentan în unitatea medicală.

Din cauza găsirii celor două cazuri de infectare cu ciuperca ce poate provoca probleme grave, alți pacienți care ar fi trebuit să fie internați la secția respectivă a Spitalului vor fi redirecționați către alte unități medicale, scrie observatornews.ro.

La începutul lunii august, Spitalul Floreasca se mai confruntase cu un focar de Candida auris, în secția ATI 1 la patru pacienți. Atunci, conducerea a declarat că cei patru nu erau de fapt infectați, ci doar purtători la nivel cutanat, în regiunea axilară și inghinală.

"Fiecare dintre acești pacienți are o patologie severă, ce a presupus o durată lungă de spitalizare, având și o imunitate scăzută. Rezultatele examenului de laborator au venit în timp real, iar măsurile de izolare a acestor pacienți au fost instituite conform procedurilor, fiind înștiințată și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, cu rugămintea ca, dacă se consideră oportune măsuri suplimentare, să ne fie comunicate pentru a le putea implementa.

Rezultatele au fost pozitive pentru Candida Auris, concluziile preliminare indicând prezența stării de portaj sau colonizare. Similar oricărui alt microorganism, diferența dintre infecție și colonizare este dată de prezența, respectiv absența manifestărilor clinice.

La nivel european, între 2013-2021, au fost raportate 1812 cazuri de infecție cu Candida Auris, izolate cu precădere în secțiile de terapie intensivă, ne arată un studiu publicat în Italia în anul 2023 (Nicholas Gereniat et al.)", declarau la vremea respectivă reprezentanții spitalului.

