Spitalul Floreasca, noi probleme cu Candida Auris. Secția de interne, închisă după ce s-au descoperit două cazuri noi

Autor: Adrian Zia
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 16:41
88 citiri
Spitalul Floreasca, noi probleme cu Candida Auris. Secția de interne, închisă după ce s-au descoperit două cazuri noi
Spitalul Floreasca FOTO: Facebook/Spital Floreasca

Noi probleme la Spitalul Floreasca. Secția de interne a fost închisă după ce s-au descoperit două noi cazuri de Candida Auris. Pacienții care erau internați acolo au rămas momentan în unitatea medicală.

Din cauza găsirii celor două cazuri de infectare cu ciuperca ce poate provoca probleme grave, alți pacienți care ar fi trebuit să fie internați la secția respectivă a Spitalului vor fi redirecționați către alte unități medicale, scrie observatornews.ro.

La începutul lunii august, Spitalul Floreasca se mai confruntase cu un focar de Candida auris, în secția ATI 1 la patru pacienți. Atunci, conducerea a declarat că cei patru nu erau de fapt infectați, ci doar purtători la nivel cutanat, în regiunea axilară și inghinală.

"Fiecare dintre acești pacienți are o patologie severă, ce a presupus o durată lungă de spitalizare, având și o imunitate scăzută. Rezultatele examenului de laborator au venit în timp real, iar măsurile de izolare a acestor pacienți au fost instituite conform procedurilor, fiind înștiințată și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, cu rugămintea ca, dacă se consideră oportune măsuri suplimentare, să ne fie comunicate pentru a le putea implementa.

Rezultatele au fost pozitive pentru Candida Auris, concluziile preliminare indicând prezența stării de portaj sau colonizare. Similar oricărui alt microorganism, diferența dintre infecție și colonizare este dată de prezența, respectiv absența manifestărilor clinice.

La nivel european, între 2013-2021, au fost raportate 1812 cazuri de infecție cu Candida Auris, izolate cu precădere în secțiile de terapie intensivă, ne arată un studiu publicat în Italia în anul 2023 (Nicholas Gereniat et al.)", declarau la vremea respectivă reprezentanții spitalului.

Guvernul Bolojan: Și blocaj, și cu demisia pe masă
Guvernul Bolojan: Și blocaj, și cu demisia pe masă
Coaliția de guvernământ negociază în termeni ultimativi. Liderii partidelor au fost la Președinție, apoi s-au retras la Guvern. Analist politic: ”Alegerile au fost văzute de politicieni...
Reacție violentă a Dianei Șoșoacă după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității sale. "De abia aștept să dau foc la pușcărie și la casa de nebuni" VIDEO
Reacție violentă a Dianei Șoșoacă după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității sale. "De abia aștept să dau foc la pușcărie și la casa de nebuni" VIDEO
Parchetul General a solicitat, marți, 23 septembrie, Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv cea documentată public, de...
#Candida auris infectare, #spital Floreasca Bucuresti, #sectie interne inchisa , #spitale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dembele, acuzat ca-si tine ascunsa sotia: "Revoltator!". A plans pe umarul mamei sale, iar Rima a transmis un singur cuvant FOTO
Digi24.ro
Ziua in care unei tari NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a dobori un avion rusesc Su-24
DigiSport.ro
Camerele au surprins totul: gestul facut de Lamine Yamal, imediat dupa finalul ceremoniei de la Balonul de Aur

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Piedone, din nou în fața procurorilor. În ce dosar și în ce calitate a fost chemat la Breaza fostul șef al ANPC
  2. Spitalul Floreasca, noi probleme cu Candida Auris. Secția de interne, închisă după ce s-au descoperit două cazuri noi
  3. Preotul care preda religie și a încercat să corupă sexual doi elevi minori, reținut pentru pornografie infantilă VIDEO
  4. Laser îndreptat către elicopterul lui Trump. Suspectul se afla lângă Casa Albă: „A cauzat un risc de orbire temporară”
  5. Ambasada Rusiei invită românii la un concurs cu premii. Promite și ceai fierbinte pentru participanți
  6. ONU denunță torturarea „sistematică” a deținuților civili ucraineni de către armata rusă. Prizonierii au fost bătuți crunt cu bastoane și electrocutați
  7. Unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri din Europa, prins în România. Transporta cocaină cu o mașină folosită la ride-sharing
  8. Un politician pro-Putin din Republica Moldova a fost luat în spațiu de interlopi ca să își facă buletin românesc. Zeci de percheziții la Iași
  9. O româncă a murit în timp ce făcea baie în mare, pe o plajă din Italia. Femeia împlinea 64 de ani chiar miercuri
  10. Macron, pus să meargă pe jos de Trump. Coloana oficială i-a fost blocată în New York: „Totul este închis pentru tine” VIDEO