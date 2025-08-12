Patru noi pacienți cu Candida auris la Floreasca. Reacția spitalului

Aflat sub lupa ministerului Sănătății, care a trimis mai multe controale după cazurile de infecție cu bacteria Candida Auris de luna trecută, Spitalul Floreasca se confruntă cu un nou focar cu ciuperca periculoasă. Patru pacienți care au contractat Candida Auris au fost puși în izolare de medici.

Vestea vine la scurt timp după ce s-a descoperit că pacientul 0 cu această bacterie, un bărbat din Vrancea, care a murit în decembrie 2024, după ce a fost transferat la Spitalul Floreasca de la o clinică privată din Capitală, potrivit Digi24.

Două femei și doi bărbați, cu vârste între 45 și 63 de ani, au fost depistați pozitiv la bacteria Candida Auris la Spitalul Clinic de Urgență București, noul focar fiind descoperit la Secția ATI 1, conform sursei citate.

Reprezentanții Spitalului incriminat au transmis pe Facebook un comunicat marți după-amiaza, 12 august, referitor la noile cazuri de Candida Auris.

"Cei 4 pacienți nu sunt infectați, sunt doar purtători la nivel cutanat, în regiunea axilară și inghinală. Fiecare din acești pacienți are o patologie severă, ce a presupus o durată lungă de spitalizare, având și o imunitate scăzută", au explicat reprezentanții spitalului pe pagina de Facebook a instituției.

În același comunicat ei au mai precizat că "rezultatele examenului de laborator au venit în timp real, iar măsurile de izolare a acestor pacienți au fost instituite conform procedurilor, fiind înștiințată și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, cu rugămintea ca, dacă se consideră oportune măsuri suplimentare, să ne fie comunicate pentru a le putea implementa.

Rezultatele au fost pozitive pentru Candida Auris, concluziile preliminare indicând prezența stării de portaj sau colonizare. Similar oricărui alt microorganism, diferența dintre infecție și colonizare este dată de prezența, respectiv absența manifestărilor clinice.

La nivel european, între 2013 - 2021, au fost raportate 1.812 cazuri de infecție cu Candida Auris, izolate cu precădere în secțiile de terapie intensivă, ne arată un studiu publicat în Italia, în anul 2023 (...)".

Conducerea Spitalului Floreasca a confirmat oficial că din ianuarie 2024 până în iunie 2025, au fost înregistrați 20 de pacienți cu Candida Auris, a mai relatat Digi24.

