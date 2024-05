Un candidat AUR la funcția de primar s-a retras în ultimul moment. Susține că și-a sacrificat timpul, sănătatea și "mulți bani" pentru partid, dar s-a înșelat

Candidatul AUR pentru funcţia de primar al municipiului Buzău, Elena Năstăsoiu, şi-a anunţat retragerea din cursa electorală alături de alţi candidaţi aflaţi pe lista pentru Consiliul Local al Municipiului.

Anunţul a fost făcut la încheierea termenului pentru depunerea candidaturilor.

"Am decis în deplină responsabilitate şi asumare să mă retrag din AUR şi implicit din calitatea de candidat la Primăria Buzău, la Consiliul Local şi de la europarlamentare. În ultimul timp, în AUR Buzău s-au petrecut fapte reprobabile şi care pun multe semne de întrebare. De mai bine de un an conduc o echipă de oameni care prin muncă, devotament şi implicare au arătat Buzăului că AUR poate fi o alternativă viabilă, dar o alternativă susţinută de aceşti oameni care au probat profesional, personal şi social. Am ales conştient să sacrific timpul dedicat copilului meu, mintea, inima, sănătatea şi banii, mulţi bani pentru cauza AUR pe care am crezut-o pentru români şi România, dar m-am înşelat", a declarat Elena Năstăsoiu, în faţa Primăriei Municipiului Buzău.

Ea a invocat ingerinţe din partea conducerii centrale în întocmirea listei de candidaţi pentru Consiliul Local Municipal.

"Conducerea centrală AUR m-a rugat să conduc AUR municipiul Buzău promiţându-mi că nu se vor amesteca în viaţa organizaţiei locale dacă aceasta probează electoral şi politic. Am probat, am preluat organizaţia cu 29 de membri anul trecut în martie 2023 şi astăzi suntem în jur de 200 de membri cotizanţi şi mii de simpatizanţi şi susţinători. După o muncă titanică în care am arătat puterea echipei municipale AUR, conducerea judeţeană, susţinută de cea centrală de la Bucureşti, a călcat în picioare propunerile noastre pentru Consiliul Local şi pentru Consiliul Judeţean. Criteriile anunţate erau foarte pompoase, dar nimic nu s-a respectat. Nu meritocraţie, nu transparenţă, nu devotament, nu implicare şi ne-au fost impuşi oameni pe listă care nu au fost văzuţi în acţiunile noastre. Ca lider eu nu pot merge mai departe fără oamenii care au făcut organizaţia municipală performantă. Nu pot accepta umilinţa şi lipsa de respect pentru aceşti oameni", a precizat Elena Năstăsoiu.

Ads

În total 18 persoane aflate pe lista AUR s-au retras din cursa electorală.

"Oamenii nu contează, contează se pare doar interesele meschine ale celor care conduc AUR. (...) Prefer să am capul sus, să fiu mândră că nu-mi las fraţii călcaţi în picioare, ruşine să vă fie celor care minţiţi românii că AUR este o alternativă. (...) Tuturor le sunt promise funcţii dacă munceşti, sacrifici şi dai şi uite aşa oamenii de bine au muncit, s-au sacrificat, dar au fost marginalizaţi. (...) Eu, Elena Năstăsoiu, nu voi mai candida pentru nicio demnitate publică, dar proiectele noastre politice vor merge mai departe. Alături de mine sunt o parte dintre cei care sunt prezenţi pe lista Consiliului Local şi care au ales să se retragă. Suntem în total 18 oameni din lista de 29 care am ales să facem acest pas", a transmis ea.

Recent, mai mulţi membri ai filialei AUR Nehoiu au părăsit formaţiunea politică şi s-au alăturat PNL Buzău, invocând că organizaţia nu a fost reprezentată pe lista de consilieri judeţeni pentru alegerile din 9 iunie.

Ads