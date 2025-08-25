Discuțiile din coaliție despre un candidat comun la Primăria București urmează după adoptarea pachetului 2, spune liderul senatorilor USR

Autor: Aniela Manolea
Luni, 25 August 2025, ora 16:05
251 citiri
Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR FOTO Facebook /Ștefan Pălărie

Discuțiile din coaliție despre un candidat comun la Primăria Capitalei ar trebui să fie organizate abia după adoptarea pachetului 2 de măsuri al Guvernului Bolojan, a declarat Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR, luni, 25 august. El susține și organizarea alegerilor din București la jumătatea lunii noiembrie.

„Legat de alegerile pentru Primăria Bucureşti, l-aţi auzit pe domnul premier, Ilie Bolojan, a emis una dintre datele posibile, jumătatea lunii în noiembrie, cea care a fost deja discutată în şedinţa de coaliţie”, a spus Ștefan Pălărie, el arătând că subiectul este posibil să se afle pe agenda coaliţiei de luni.

Liderul senatorilor USR a afirmat că nu ar numi tensiuni între partide, în urma sondajelor apărute.

„Dimpotrivă, USR are o agendă reformistă, îşi doreşte să se facă în sfârşit, în al 12-lea ceas, modificările necesare, mult prea mult amânate. Ele reprezintă, în momentul de faţă, prima prioritate. (..) Nu avem încă aceste discuţii. Nu s-au purtat aceste discuţii. Mai degrabă ele se poartă, aţi văzut, în spaţiu public. Sunt sondaje care sunt comandate de către diferite partide, propuse sau făcute publice în spaţiu public. Discuţiile acestea, eu cred că este rândul lor să aibă loc după ce încheiem cu Pachetul 2”, a completat Pălărie.

Despre data alegerilor locale, senatorul USR a arătat că, de pe data de 14 mai, când a fost eliberată funcţia de primar general al Capitalei, ca urmare a alegerii lui Nicuşor Dan ca preşedinte al ţării, până la jumătatea lunii noiembrie vor fi trecut deja 6 luni.

„Eu cred că este în continuare nevoie să avem un primar, un primar cu drepturi depline, care să poată să continue proiectele reformatoare ale lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei. Deci, pentru mine, cred că cel mai bine ar fi ca alegerile să aibă loc la jumătatea lunii noiembrie. Ştiţi foarte bine că este un termen restrâns de campanie pentru alegerile parţiale şi în felul acesta putem să intrăm într-o logică normală aşezată a lucrurilor”, a explicat Ștefan Pălărie.

