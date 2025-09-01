Primarul interimar Stelian Bujduveanu vrea un candidat comun al coaliției la scrutinul din București

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei FOTO Hepta

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL), susține planul unui candidat unic al coaliției de guvernare la funcția de primar general. În caz contrar, Guvernul Bolojan ar putea fi fragilizat, a declarat liberalul luni, 1 septembrie. Edilul spune și că data scrutinului va fi stabilită în curând.

„Cred că experiența pe care am avut-o cu PSD în anul precedent, în care am avut o guvernare comună și candidați separați, ne-a arătat că cel mai important lucru este să nu fragilizezi Guvernul. Și orice campanie electorală care este în afara coaliției de guvernare, inevitabil, duce la fragilizarea guvernului”, a declarat Stelian Bujduveanu la Digi24.

Bujduveanu a precizat că va lua o decizie în privința candidaturii abia în momentul în care Guvernul va anunța data alegerilor pentru Primăria Municipiului București (PMB).

„În momentul în care Guvernul va hotărî data alegerilor, cu siguranță voi lua o decizie și îmi voi asuma public. Consider că după zece ani de administrație locală la vârful Municipiului București - fiind și în opoziție, fiind și în executiv, lângă președintele României - am toată experiența... Și astăzi se vede. Avem peste trei luni de când guvernăm Capitala, dar decizia mare trebuie să fie luată după ce se anunță data alegerilor”, a mai spus el.

În ce privește data alegerilor pentru Primăria Capitalei, Bujduveanu a replicat că decizia aparține în exclusivitate Guvernului. El a subliniat că în acest moment, prioritatea Executivului o reprezintă adoptarea pachetelor de reformă.

Întârzierea scrutinului „alimentează o tensiune”

„Cred că Guvernul României și coaliția analizează o dată cât mai benefică. Cea mai mare problemă a societății astăzi este că se alimentează o tensiune. Și cu cât o alimentăm noi, politicienii, fără a avea o dată certă, cu atât creăm mai multe probleme în societate”, a afirmat Bujduveanu.

El a propus ca discuția să nu se mai axeze asupra candidaților și partidelor, ci asupra unui plan pentru Primăria Capitalei.

„Degeaba facem alegeri că trebuie să îl punem pe X sau pe Y în funcția de primar general sau că partidul X sau Y are nevoie de acea funcție. Haideți să ne gândim ce vor bucureștenii, ce au nevoie bucureștenii și cum putem să le oferim acest lucru. Mai sunt trei ani de mandat, în care primăria trebuie să își continue toate proiectele bune. Și trebuie să ducă mai departe viziunea pe care a avut-o președintele Nicușor Dan când a fost primar. Nu mai avem timp acum de lupte interne, mai ales că avem o coaliție foarte largă, formată din toate partidele pro-europene”, a declarat liberalul.

