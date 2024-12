Liderul PNL Iași îl consideră pe Crin Antonescu o propunere serioasă pentru prezidențiale: "Va fi un nume foarte important"

Deputatul PNL Alexandru Muraru, liderul filialei Iași, a dezvăluit vineri, 20 decembrie, că în ședința conducerii partidului s-a discutat numele lui Crin Antonescu în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale. Partidul nu a făcut însă o propunere oficială, care să fie discutată în coaliție.

"Eu vă spun ce am discutat noi. Am avut o şedinţă ieri în care s-a discutat despre chestiunile economice, despre un posibil calendar al acestor negocieri şi de urgenţă a investirii Guvernului până la 31", a spus Muraru, la Parlament.

Despre anunţul PSD de retragere de la negocierile pentru formarea guvernului, Muraru a răspuns: "A fost un anunţ total neaşteptat".

"Înţeleg că nici colegii care erau în echipele de negociere nu au ştiut de acest anunţ, nici cei din teritoriu, mă refer la colegii social-democraţi, primari, preşedinţi de organizaţii şi cred că această tensiune este pe cale să scadă şi astăzi să fie reluate negocierile", a adăugat Muraru.

El a mai spus că, dacă se revine la masa negocierilor, nu se ştie la ce a folosit această strategie a PNL. "Vreau să vă spun că PNL rămâne în aceste negocieri factorul de echilibru, nici nu ne-am retras, nici nu am pus condiţii. Cert este că până acum nu s-a discutat de ministere sau de funcţii, s-a discutat despre programul de guvernare", a arătat Muraru.

Ads

Negocieri pentru formarea guvernului

Întrebat dacă PNL a schimbat echipa de negociere, dacă va fi schimbat Ciprian Ciucu, deputatul liberal a menţionat că nu are această informaţie şi că ştie doar că "au fost scoase unele declaraţii din context".

Chestionat dacă PNL va fi reprezentat în negocierile cu celelalte partide de Alina Gorghiu şi Raluca Turcan, Muraru a spus: "E posibil, dacă domnul Bolojan consideră acest lucru".

"Noi am dat un mandat de acum o săptămână, un mandat larg de negociere domnului preşedinte Bolojan, domnia sa are această calitate şi acest atribut de a completa sau de a modifica echipa de negociere", a subliniat Alexandru Muraru.

Nu s-a avansat niciun nume, potrivit acestuia, în negocierile privind funcţia de premier.

Ads

"Nu s-a discutat de persoane şi noi am acceptat că partidul care are cel mai mare număr de mandate are acest atribut de a face nominalizare pentru poziţia de prim-ministru", a evidenţiat Muraru.

Crin Antonescu, nume important pentru viitorul PNL

În legătură cu posibilitatea ca Crin Antonescu să fie candidat la Preşedinţie, deputatul PNL a afirmat că acesta categoric este o variantă.

"Categoric, este un nume foarte important în PNL, este probabil preşedintele care a condus cel mai mult PNL în ultimii 20 de ani şi este cel mai îndrăgit legitim fost preşedinte PNL activ în această viaţă politică a partidelor", a mai declarat el.

Potrivit acestuia, nu s-au făcut propuneri cu care să se meargă în coaliţie: "S-a avansat acest nume ca fiind o propunere serioasă".

Întrebat dacă liderii PNL au vorbit cu Crin Antonescu, Muraru a menţionat că "liderii PNL discută tot timpul cu Crin Antonescu".

"Nu a fost o ordine de zi oficială în care să se discute numele pe care PNL le propune în coaliţie pentru candidatul unic la prezidenţiale", a mai subliniat Muraru.

"Între colegii cu care vorbesc, eu şi cei mai mulţi dintre ei consideră că Crin Antonescu este, a fost şi va fi un nume foarte important în PNL", a mai arătat deputatul PNL.

Ads