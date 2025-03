Candidatul-experiment, respins de BEC: "Am vrut efectiv să arăt că este spre imposibil să faci chestia asta cu zero lei"

Paul Ispas, un candidat independent la alegerile prezidențiale din 2025, a surprins opinia publică prin declarațiile sale deschise cu privire la adevăratele motive din spatele candidaturii sale. Departe de a urmări câștigarea funcției de președinte, Ispas și-a asumat un demers civic, având ca principal obiectiv expunerea dificultăților și limitărilor pe care sistemul electoral românesc le impune celor care doresc să candideze independent.

"Intenția mea nu este să fiu președinte," a declarat Paul Ispas în cadrul unui interviu pentru cei de la Recorder. "Intenția mea principală este aceea de a arăta aceste limite ale accesului la putere din partea oamenilor care sunt niște cetățeni responsabili și care poate chiar ar putea să schimbe ceva dacă și-ar pune capul și ar pune sufletul," a explicat el.

Un candidat fără fonduri, dar cu un mesaj clar

Paul Ispas a subliniat faptul că și-a dorit să testeze sistemul electoral într-un mod cât mai transparent, demonstrând cât de greu este pentru un om obișnuit să intre în cursa pentru președinție. "Am strâns 850 de semnături. Am vrut efectiv să arăt că este spre imposibil să faci chestia asta cu zero lei investiți în campanie electorală," a precizat el.

Ispas a explicat că nu și-a permis să renunțe la locul de muncă pentru a se dedica complet campaniei sale, alegând în schimb să utilizeze doar timpul său liber pentru acest demers. "Nu am vrut să-mi dau demisia de la muncă pentru că trebuie să trăiesc," a explicat el. "Sunt analist la o multinațională românească și am încercat să gestionez această campanie doar în timpul meu liber."

Probleme grave în procesul de strângere a semnăturilor

Una dintre principalele observații ale lui Paul Ispas a vizat procesul extrem de complex și, în opinia sa, "fraudabil" al strângerii de semnături. "Cetățenii nu au niciun fel de control asupra semnăturilor. Dacă datele lor personale sunt folosite fără știrea lor, ei nu pot face nimic pentru a verifica sau contesta acest lucru," a explicat el.

Ispas a criticat și metodele limitate de verificare a validității acestor semnături. "Cei de la BEC au spus de repetate ori că ei nu sunt experți în grafologie și nu pot contesta semnături. Practic, verificarea se face doar pe formă și cam atât," a afirmat candidatul. El a evidențiat că acest sistem este vulnerabil, oferind oportunități pentru falsificarea listelor de semnături, fără ca autoritățile să poată verifica în mod eficient autenticitatea datelor.

Ispas a adus în discuție și un exemplu concret pentru a arăta cât de expuși sunt cetățenii în acest proces: "Dacă ai lăsat vreodată o copie după buletin la un amanet, la un exchange sau într-o altă situație banală, cineva poate lua acele date și le poate folosi fără să știi. Practic, cineva care are acces la o bază de date poate să le pună pe o listă de semnături și să le trimită mai departe la BEC fără ca tu să știi. Și nu poți contesta acest lucru."

"Este imposibil ca în trei-patru zile să se strângă 200.000 de semnături reale, olografe, semnate de persoanele a căror nume apare pe listă," a afirmat el. "Eu am reușit să strâng doar 850 de semnături în timpul meu liber, ceea ce face ideea strângerii a sute de mii de semnături într-un timp scurt practic imposibilă fără resurse masive sau metode neortodoxe."

Apel pentru digitalizarea procesului electoral

Paul Ispas consideră că una dintre soluțiile pentru problemele pe care le-a identificat este digitalizarea procesului de strângere de semnături pentru alegeri. "Cred că singura cale de a face acest proces mai corect și mai transparent este digitalizarea," a spus el. În acest sens, Ispas a anunțat că va continua demersurile pentru o inițiativă legislativă care să permită colectarea online a semnăturilor pentru candidaturile la funcția de președinte.

"Mă voi pune să duc acest demers mai departe. M-am săturat să fac politică de canapea, să stau nervos în fața televizorului și să văd că nu se schimbă nimic. Haideți să încerc să fac eu asta," a afirmat el hotărât.

În încheiere, Paul Ispas a subliniat că mesajul său este unul clar: "Dacă vrem o democrație funcțională, trebuie să oferim cetățenilor instrumentele necesare pentru a se implica cu adevărat în procesul electoral."

