Fostul candidat la Președinția României acuzat de corupere de minori este cercetat sub control judiciar - SURSE

Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, este cercetat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile pentru coruperea minorilor, după ce ar fi pus la dispoziția unui minor de 15 ani o imagine cu un caracter pornografic, potrivit unor surse judiciare.

'La data de 24 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, prin intermediul unei rețele de socializare. Polițiștii din cadrul subunității au identificat și depistat bărbatul în cauză, fiind condus la sediul de poliție', a informat un comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Cercetările au fost preluate de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Față de inculpat a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

'În urma administrării materialului probator, față de cel în cauză s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru comiterea infracțiunii de corupere sexuală a minorilor, prev. de art. 221 alin. 4 C. pen., privind faptul că inculpatul a pus la dispoziția minorului o imagine cu un caracter pornografic', arată sursa citată.

Sebastian Popescu l-ar fi contactat pe minorul de 15 ani pe Instagram, i-ar fi propus să întrețină relații sexuale și i-ar fi trimis acestuia o fotografie obscenă, deși știa care este vârsta băiatului. Drept urmare, adolescentul l-a contactat pe activistul Alexandru Constandachi, supranumit „Justițiarul de Berceni”, căruia i-a prezentat incidentul, iar acesta l-a abordat, la rândul său, pe Sebastian Popescu, sub pretextul că vrea să-i ia un interviu, l-a pus în fața probelor și, de asemenea, a anunțat Poliția.

