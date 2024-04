Candidata ecologistă la Casa Albă, arestată la o manifestaţie propalestiniană. „Apărând poporul american care vrea să pună capăt acestui genocid”

Candidata Partidului Verde Jill Stein a fost arestată la o manifestaţie propalestiniană în campusul Universităţii Washington, la St Louis, în Missouri, unde poliţia a arestat sâmbătă 80 de persoane.

Politiciana, de profesie medic, apare în numeroase înregistrări video postate sâmbătă pe reţele de socializare, escortată de poliţişti, în faţa sediului Universităţii Washington, la St. Louis.

În total, 80 de persoane au fost arestate deoarece nu au vrut să părăsească campusul.

Over 100 students and community members violently arrested at the WashU encampment tonight, including Jill Stein who was brutalized by a police bicycle. pic.twitter.com/xwhoQjOWqe

Între ele se află şi directorul de campanie al lui Jill Stein, Jason Call, şi adjuncta acestuia, Kelly Merrill-Caye.

”Suntem aici împreună cu studenţii WashU, apărându-ne drepturile contituţionale, apărând poporul american care vrea să pună capăt acestui genocid, acum”, a declarat Jill Stein, care a candidat şi în alegerile prezidenţiale din 2012 şi 2016.

Ea şi-a anunţat candidtura în alegerile prezidenţiale de la 5 noiembrie pe x, în noiembrie.

Manifestanţii cer ca Israelul să înceteze Războiul din Fâşia Gaza şi ca Statele Unite să sancţioneze statul evreu.

Ei cer ca universitatea să-şi întrerupă relaţiile cu furnizorul de echipament militar Boeing Co., care a vândut armament Israelului, potrivit NYP.

Boeing este un angajator major în regiunea St.Louis.

BREAKING: Jill Stein and her Campaign Manager and Deputy Campaign Manager, Jason Call and Kelly Merrill-Cayer, have been arrested at Washington University in St. Louis while supporting a protest against WashU’s ties to the war on Gaza.

Video from @KallieECox pic.twitter.com/rkUYC9b5Qx