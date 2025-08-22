Edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, ”împins de PNL să candideze și el” la Primăria Capitalei, susține un politolog

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 22 August 2025, ora 11:30
Ciprian Ciucu, liberalul cu șansele cele mai mari la alegerile pentru Primăria Capitalei FOTO Facebook /Ciprian Ciucu

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este „împins de PNL să candideze și el” la Primăria Capitalei, spune politologul Cristian Preda vineri, 22 august. El a criticat un sondaj menționat de Ilie Bolojan, în care Ciucu ar fi cel mai bine plasat în sondaje dintre liberalii testați. Preda spune că sondajele arată că fostul lider USR, Cătălin Drulă, ar fi cel mai bine cotat candidat dintre toți.

„Cătălin Drulă e primul în sondajele din București. Dar peneliștii care nu-l iubesc prea tare pe Bolojan încearcă să destabilizeze guvernul, împingându-l pe Ciprian Ciucu să candideze și el”, a transmis politologul Cristian Preda pe Facebook.

Sondajul comandat de PNL la INSCOP l-ar fi testat însă pe Ciucu doar față de alți colegi de partid, spune profesorul de Științe Politice.

„Cam ăsta e rostul sondajului făcut de PNL în care primarul de la sectorul 6 e anunțat ca „liberalul cel mai bine plasat”, ceilalți testați fiind probabil Burduja și Tuță...”, a mai spus Cristian Preda.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 la al doilea mandat, a spus că înainte de orice anunț al unei candidaturi, liberalii trebuie să discute cu partenerii de coaliție, USR.

„Trebuie să avem această discuție pe date cu partenerii din USR. PNL are un electorat mult mai compatibil cu USR. Pe de altă parte, pe mine m-au votat și simpatizanți ai PSD, cărora le mulțumesc”, a spus Ciucu, joi, 21 august, la Digi24.

„Sunt în primii doi, la diferențe foarte sensibile cu alt candidat”, a mai spus edilul și prim-vicepreședintele PNL despre sondajul realizat de „o casă foarte serioasă”, INSCOP.

#candidati Primaria Capitalei, #ciprian ciucu, #catalin drula, #PNL, #USR, #Cristian Preda , #alegeri primaria bucuresti 2025
