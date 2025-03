Lista finală. Care sunt cei 11 candidați dintre care ne alegem președintele pentru următorii cinci ani

Unsprezece dintre cei 26 de candidați care și-au depus dosarele pentru Cotroceni vor intra în cursa pentru cea mai înaltă funcție în stat la alegerile prezidențiale din mai.

De joi, candidaturile sunt definitive, după parcurgerea tuturor etapelor și termenelor prevăzute în calendarul electoral, astfel că aceste 11 nume vor figura pe buletinul de vot.

Alegătorii vor avea de ales, pe 4 mai, dintre următorii candidați:

* Nicușor Dan (independent)

* Crin Antonescu (Alianța România Înainte)

* Victor Ponta (independent)

* Elena Lasconi (USR)

* George Simion (AUR)

* Lavinia Șandru (PUSL)

* Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român)

* John-Ion Banu-Muscel (independent)

* Silviu Predoiu (Partidul Liga Acțiunii Naționale)

* Daniel Funeriu (independent)

* Sebastian-Constantin Popescu (Partidul Noua Românie)

O situație aparte a reprezentat-o cazul președintei Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, care a primit undă verde de la BEC și CCR să candideze, însă a decis miercuri seară să se retragă din competiție, în favoarea liderului AUR, George Simion, care rămâne candidatul suveraniștilor. Cei doi își depuseseră candidatura după ieșirea din cursă a lui Călin Georgescu. ''Pentru a dărui mișcării suveraniste, susținută de români, cele mai multe șanse, am ales să mă retrag din această cursă. Eu am făcut tot ce a depins de mine în această luptă și am încredere în decizia care a fost luată. (...) Noi, cei de la POT, am asigurat certitudinea de a avea o a doua candidatură care să treacă prin filtrul CCR și BEC. Dragi români, această misiune este despre noi toți și despre libertatea noastră'', a scris ea pe Facebook.

Totodată, în cazul a doi dintre candidații care se găsesc pe lista finală - Sebastian-Constantin Popescu, propus de Partidul Noua Românie, și al lui John-Ion Banu-Muscel (independent) - Biroul Electoral Central a sesizat organele de urmărire penală în vederea stabilirii autenticității listelor de susținători care au însoțit candidaturile.

Cinci candidați - Elena Lasconi, George Simion, Cristian Terheș, Silviu Predoiu și Sebastian-Constantin Popescu - au intrat în cursa electorală și la scrutinul prezidențial de anul trecut, șefa USR reușind să ajungă în turul doi cu independentul Călin Georgescu, alegeri care însă au fost anulate de Curtea Constituțională.

Candidaturi respinse - marii absenți

Printre candidaturile respinse de BEC pentru scrutinul din luna mai se numără cea a lui Călin Georgescu și a președintei SOS România, Diana Șoșoacă.

Referitor la Călin Georgescu, Biroul Electoral Central a motivat, în hotărârea din 9 martie, că a ținut cont de aspectele fundamentale 'deja tranșate' de Curtea Constituțională în luarea deciziei de respingere a înregistrării candidaturii acestuia.

'Biroul Electoral Central nu poate da prevalență analizei aspectelor formale ale prezentei candidaturi, în detrimentul celor fundamentale tranșate deja de Curte. De altfel, dacă Biroul Electoral Central nu ar analiza întreg contextul candidaturii, există riscul ca, în lipsa unei învestiri ulterioare a Curții Constituționale cu această verificare, o candidatură afectată de fundamentale carențe să fie înregistrată și să parcurgă întregul proces electoral, pentru ca, în final, Curtea Constituțională să fie pusă în situația infirmării rezultatelor sufragiului pentru lipsa manifestă, preexistentă depunerii candidaturii, a unei condiții de înregistrare a acesteia', se afirma în decizia BEC.

Tot la o decizie a CCR a făcut trimitere BEC și în motivarea respingerii candidaturii Dianei Șoșoacă, aceasta nereușind nici anul trecut să intre în cursa prezidențială. 'Atât timp cât instanța de contencios constituțional a statuat deja prin Hotărârea 2/2024, raportat la acest ciclu electoral, cu privire la atitudinile, conduitele, luările de poziție ale acestui candidat, constatând că sunt contrare principiilor și valorilor constituționale, Biroului Electoral Central îi revine obligația de a da eficiență aspectelor reținute de Curtea Constituțională', arăta BEC.

Deciziile BEC în cazul celor doi au fost contestate la CCR, însă Curtea nu le-a dat câștig de cauză.

Ieșirea din cursă a lui Călin Georgescu a determinat depunerea candidaturilor de către George Simion (AUR) și Anamaria Gavrilă (POT), susținători ai acestuia, candidaturi atacate și ele la CCR, însă cei doi au rămas în competiția electorală. Ulterior, Anamaria Gavrilă și-a anunțat retragerea din lupta pentru Cotroceni.

Alți 11 respinși

BEC a mai respins candidaturile depuse de alte 11 persoane, principala cauză fiind lipsa numărului minim de semnături de susținere.

Printre acestea s-a numărat și rectorul SNSPA, Remus Pricopie, care și-a depus candidatura ca independent, însă a recunoscut că nu are listă de semnături, deoarece ''în nicio țară membră a Uniunii Europene nu sunt solicitate atât de multe semnături de susținere precum în România''.

'De exemplu, în Bulgaria un candidat independent se poate înscrie cu doar 2.500 de semnături. În Austria este nevoie de 6.000 de semnături pentru a fi înscris în cursa prezidențială. În plus, întreaga dezbatere din ultimele zile privind modalitățile potențial oneroase de a strânge 200.000 de semnături de susținere dovedește că nu este o cerință democratică. De asemenea, nu trebuie să uităm faptul că, inclusiv la alegerile prezidențiale de anul trecut, au fost mai mulți candidați care nu au obținut nici măcar o zecime de voturi din numărul de semnături depuse la înscriere. Atunci, care mai este rostul acestor semnături de susținere, ce dovedesc ele? În aceste condiții, consider că prevederea din legea electorală de a avea o listă de 200.000 de susținători, impusă acum două decenii, nu este în conformitate cu spiritul Constituției României', spunea Pricopie într-o postare pe Facebook.

Au mai fost respinse candidaturile depuse de: Petru Mîndru (independent), Maria Marcu (independent), Ion Popa (independent), Matei Vanea (independent), Paul Ispas (independent), Constantin Vieriu (independent), Oana Crețu (Partidul Social Democrat Unit), Gelu Drăgan (independent), Constantin Titian Filip (independent), Gicu-Romeo Tiță (independent).

În cazul lui Petru Mîndru și al Mariei Marcu, BEC a fost nevoit să le respingă de mai multe ori candidatura, aceștia depunând de trei, respectiv patru ori dosarul, dar fără respectarea condițiilor impuse de lege.

În 48 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor - 22 martie - se va stabili ordinea de înscriere pe buletinul de vot.

Pe 4 aprilie începe campania electorală și se încheie pe 3 mai, la ora 7,00.

