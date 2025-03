Gigi Becali reacționează neașteptat după respingerea candidaturii lui Georgescu. Ce decizie radicală a luat

Gigi Becali, deputat AUR și finanțatorul echipei FCSB, a anunțat că nu va mai candida la alegerile prezidențiale, după ce Biroul Electoral Central (BEC) a respins candidatura independentului Călin Georgescu.

„Dacă au făcut 1300 de contestații, numai de aici poți să-ți dai seama. S-au arătat toate la televizor, le-a văzut toată lumea. Nu mă mai interesează să candidez eu. Mă interesa doar dacă ar fi candidat el”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Becali și-a justificat anterior intenția de a intra în cursa electorală prin dorința de a-l opri pe Călin Georgescu.

„Eu am o datorie sfântă. Dacă văd un lup în piele de oaie sau proroc mincinos, să atenționez oamenii pentru că mi-a dat Dumnezeu darul ăsta să înțeleg mai bine despre credință. Și eu știu așa – au fost președinți în România și atei, și alte religii, n-am văzut pe nimeni niciodată ca să conteste Facerea. Nimeni, niciodată. Adică Geneza. Călin Georgescu, părerea mea, el are demoni. (…) O să vedeți că el nu va ajunge președintele României. Eu am obligația asta, eu candidez”, declara Gigi Becali la Palatul Parlamentului.

Anterior, el condiționase candidatura sa de decizia liderului AUR, George Simion:

„Dacă George Simion nu va candida, atunci voi candida eu. Voi candida ca independent. Aștept să vină Simion din SUA și-l întreb față în față dacă va candida. Dacă nu, voi candida eu. De ce? Pentru că văd că nu-l bate nimeni pe Georgescu.”

În urma deciziei BEC de a-l exclude pe Călin Georgescu din cursa prezidențială, Gigi Becali a renunțat la orice intenție de a candida.

