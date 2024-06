Ponta îl vede pe Ciolacu viitorul președinte al României. "Sunt foarte fericit dacă intră cu George Simion"

Victor Ponta, fostul premier al României și consilier onorific al prim-ministrului Marcel Ciolacu, a făcut declarații în cadrul emisiunii „Subiectiv”, de la Antena 3 CNN unde a discutat despre candidații la alegerile prezidențiale și a dezvăluit cine, în opinia sa, are cele mai multe șanse să intre în turul doi. Ponta a afirmat că Marcel Ciolacu, actualul prim-ministru, este cel mai bine poziționat pentru a ajunge în turul doi și, eventual, pentru a câștiga alegerile.

„Cu siguranță Marcel Ciolacu, dacă candidează din partea PSD, intră în turul doi. Niciodată n-a existat candidatul PSD să nu fie în turul doi și intră de pe primul loc, cam așa a intrat candidatul PSD. Deci, pentru candidatul PSD problema nu e să intre în turul doi,” a declarat Ponta.

Victor Ponta a subliniat că are relații apropiate cu Marcel Ciolacu și îi dorește binele, evidențiind că experiența sa politică îi permite să ofere sfaturi valoroase. El a subliniat că, dacă Ciolacu va candida, va intra cu siguranță în turul doi și are prima șansă să câștige. „Dacă va candida, cu siguranță intră în turul doi Marcel Ciolacu și are prima șansă. Dacă intră cu George Simion, a câștigat. Sunt foarte fericit dacă intră cu George Simion,” a adăugat Ponta.

Pe de altă parte, discuțiile dintre liderii PSD-PNL privind data alegerilor prezidențiale au continuat joi, 20 iunie, după ce miercuri seara nu au reușit să ajungă la un acord. Potrivit unor surse Antena3 CNN, sunt două scenarii luate în calcul pentru organizarea primului tur al alegerilor: fie pe 15 septembrie, fie pe 29 septembrie. Astfel, în funcție de data primului tur, al doilea tur ar putea fi organizat fie pe 29 septembrie, fie pe 13 octombrie.

Decizia finală privind datele exacte ale alegerilor prezidențiale urmează să fie luată marți, oferind astfel claritate asupra calendarului electoral.

