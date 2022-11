Messi, amenințat cu bătaia de un boxer mexican: "Să se roage să nu îl găsesc"

Messi este acuzat că a tratat cu lipsă de respect națiunea mexicană.

În imaginile video care au apărut după meciul Argetina - Mexic, scor 2-0, se observă cum argentinienii se bucură în vestiare, iar la picioarele lui Messi este un tricou mexican. În timp ce își scoate ghetele, Messi împinge cu piciorul tricoul verde al adversarilor.

Boxerul profesionist Canelo Alvarez consideră că Messi și-a bătut joc de tricoul naționalei mexicane și îl amenință pe starul argentinian: "L-am văzut pe Messi ștergând podeaua cu tricoul și cu steagul nostru. Să se roage la Dumnezeu să nu îl găsesc!".

Mexican boxer Canelo Alvarez had some strong words for Lionel Messi after seeing a video of his celebrations 😳 pic.twitter.com/bVEeJlRm7L